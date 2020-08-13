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  • 13 август 2020 12:29
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В Узбекистане участились случаи мошенничества через Telegram

В Узбекистане участились случаи мошенничества через Telegram

В Узбекистане участились случаи обмана через Telegram. Мошенники заводят фальшивый аккаунт от имени реального человека, используя его фотографию, и просят денег у его знакомых, сообщает Podrobno.uz.

 

Зачастую сообщения с просьбой немедленно перевести на карту определенную сумму денег приходят ночью или рано утром. "Знакомый" сообщает, что у него критическая ситуация, обещает вскоре вернуть деньги и рассказать подробности, после чего присылает номер карты.

 

О волне подобных случаев сообщили участники Facebook-сообщества Потребитель.Уз. Люди, столкнувшиеся с мошенничеством, советуют ничего не переводить на карту. Вместо этого лучше позвонить знакомому и уточнить, действительно ли просьба пришла от него. Некоторые участники сообщества просили перезвонить автора сообщений, после чего мошенники оставляли их в покое.


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