В Узбекистане участились случаи мошенничества через Telegram

В Узбекистане участились случаи обмана через Telegram. Мошенники заводят фальшивый аккаунт от имени реального человека, используя его фотографию, и просят денег у его знакомых, сообщает Podrobno.uz

Зачастую сообщения с просьбой немедленно перевести на карту определенную сумму денег приходят ночью или рано утром. "Знакомый" сообщает, что у него критическая ситуация, обещает вскоре вернуть деньги и рассказать подробности, после чего присылает номер карты.

О волне подобных случаев сообщили участники Facebook-сообщества Потребитель.Уз. Люди, столкнувшиеся с мошенничеством, советуют ничего не переводить на карту. Вместо этого лучше позвонить знакомому и уточнить, действительно ли просьба пришла от него. Некоторые участники сообщества просили перезвонить автора сообщений, после чего мошенники оставляли их в покое.