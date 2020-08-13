Инвесторам компенсируют часть затрат на строительство и оснащение пассажирских канатных дорог

Это предусмотрено Постановлением Президента Узбекистана «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности» от 22 июня этого года.

Проекты будут компенсироваться на территории всех регионов, в размере 1 миллиарда сумов за каждые 500 метров дороги.

Условия:

- Необходимо обеспечить соответствующий уровень безопасности;

- Протяженность канатной дороги в одну сторону должна быть не менее 500 метров;

- Сдать проект в эксплуатацию нужно до 31 декабря 2023 года;

Государством компенсируется часть затрат инвесторов на первые 50 проектов.

Заинтересованных лиц, просим обратиться в отдел по привлечению инвестиций департамента по развитию туризма. Либо по номерам +99866 233-03-45, +(97) 920-91-95

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.