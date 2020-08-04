Опубликован список ограничительных требований, которые будут действовать и после 15 августа

Podrobno.uz.
Среди них:
– обязательное соблюдение социальной дистанции в 2 метра и ношение медицинской маски в общественных местах. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности
– граждане, у которых температура тела 37 градусов или выше, а также наблюдаются симптомы заболевания, не должны посещать общественные места
– сохраняется запрет на проведение собраний в государственных органах. При необходимости, они должны проводиться в формате видеоконференции
– запрет на проведение концертов и театральных представлений
– запрет на работу кинотеатров и свадебных ресторанов, банкетных залов
– запрет на работу аттракционов в парках
– объектам общественного питания (рестораны, кафе, столовые и чайханы) разрешено работать только на открытом воздухе (летние террасы и т.п.)
– запрет на деятельность дискотек, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке и бильярдных клубов, игровых центров и кальянных.
– жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизолиции.
– водители такси должны соблюдать все введенные ранее требования (регулярная дезинфекция салона, пластиковая перегородка, отделяющая пассажира и водителя, обязательно ношение маски пассажирами и водителями и т.д.)