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  • 13 август 2020 0:51
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Опубликован список ограничительных требований, которые будут действовать и после 15 августа

Опубликован список ограничительных требований, которые будут действовать и после 15 августа

Власти Узбекистана опубликовали список ограничительных требований, которые будут действовать после 15 августа, сообщает Podrobno.uz.

 

Среди них:

 

– обязательное соблюдение социальной дистанции в 2 метра и ношение медицинской маски в общественных местах. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности

 

– граждане, у которых температура тела 37 градусов или выше, а также наблюдаются симптомы заболевания, не должны посещать общественные места

 

– сохраняется запрет на проведение собраний в государственных органах. При необходимости, они должны проводиться в формате видеоконференции

 

– запрет на проведение концертов и театральных представлений

 

– запрет на работу кинотеатров и свадебных ресторанов, банкетных залов

 

– запрет на работу аттракционов в парках

 

– объектам общественного питания (рестораны, кафе, столовые и чайханы) разрешено работать только на открытом воздухе (летние террасы и т.п.)

 

– запрет на деятельность дискотек, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке и бильярдных клубов, игровых центров и кальянных.

 

– жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизолиции.

 

– водители такси должны соблюдать все введенные ранее требования (регулярная дезинфекция салона, пластиковая перегородка, отделяющая пассажира и водителя, обязательно ношение маски пассажирами и водителями и т.д.)


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