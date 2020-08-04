Опубликован список ограничительных требований, которые будут действовать и после 15 августа

Власти Узбекистана опубликовали список ограничительных требований, которые будут действовать после 15 августа, сообщает Podrobno.uz

Среди них:

– обязательное соблюдение социальной дистанции в 2 метра и ношение медицинской маски в общественных местах. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности

– граждане, у которых температура тела 37 градусов или выше, а также наблюдаются симптомы заболевания, не должны посещать общественные места

– сохраняется запрет на проведение собраний в государственных органах. При необходимости, они должны проводиться в формате видеоконференции

– запрет на проведение концертов и театральных представлений

– запрет на работу кинотеатров и свадебных ресторанов, банкетных залов

– запрет на работу аттракционов в парках

– объектам общественного питания (рестораны, кафе, столовые и чайханы) разрешено работать только на открытом воздухе (летние террасы и т.п.)

– запрет на деятельность дискотек, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке и бильярдных клубов, игровых центров и кальянных.

– жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизолиции.

– водители такси должны соблюдать все введенные ранее требования (регулярная дезинфекция салона, пластиковая перегородка, отделяющая пассажира и водителя, обязательно ношение маски пассажирами и водителями и т.д.)