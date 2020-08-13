Срок пребывания на карантине могут сократить до 7 дней

Срок пребывания граждан на карантине в карантинных центрах может составлять не 14, а 7 дней, следует из решения Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом от 12 августа.

В сообщении комиссии отмечается, что порядок карантина лиц, въезжающих в Узбекистан из-за границы, установлен с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, а также эпидемиологической ситуации в стране. Срок карантина составляет 14 дней, провести его можно по желанию в карантинном центре или в гостинице (за свой счет).

Согласно решению комиссии, карантинный период составляет 7 дней, если гражданин соглашается на лечебно-профилактические мероприятия под наблюдением врачей (с приемом лекарств, рекомендованных Министерство здравоохранения). В случае отрицательных результатов теста на коронавирус спустя 7 дней пребывания на карантине гражданин покидают карантинную зону.