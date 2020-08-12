С 15 августа разрешается движение автотранспортных средств, местного авиа- и железнодорожного сообщения

В начале мероприятия глава государства затронул ситуацию вокруг пандемии коронавируса. В частности отмечено, что за последний месяц во всех регионах страны количество коек и аппаратов респираторной поддержки увеличено в разы, обновлены методики лечения, усилена деятельность службы скорой медицинской помощи. В результате показатель выздоровления от коронавируса увеличился с 59 до 77 процентов. Хотя число случаев заражения COVID-19 превысило 32 тысячи, более 25 тысяч больных выздоровели, 7 тысяч проходят лечение.

- Нам необходимо постепенно ослаблять требования карантина, чтобы обеспечить устойчивую работу экономической и социальной сфер, облегчить условия жизни населения, не умеряя при этом борьбу за здоровье и жизнь наших граждан. Сам народ просит об этом, - заявил Президент.

С учетом этого указано, что следует разрешить с 15 августа неограниченное движение автотранспортных средств, местное авиа- и железнодорожное сообщение. Также будет возобновлена деятельность санаториев, пансионатов, гостиниц, музеев, детских оздоровительных лагерей, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания на открытом воздухе. Можно будет проводить семейные мероприятия дома, с участием не более 30 человек и соблюдением установленных требований.

С 17 августа планируется возобновить движение автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

Отмечалось, что с 20 августа могут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

Перед Республиканской комиссией поставлена задача определить по каждому виду деятельности четкие правила работы в рамках санитарных требований. Поручено упростить порядок помещения в карантин и его прохождения лицами, прибывающими из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией, создать реабилитационные центры для пациентов, переболевших пневмонией.

Санитарно-эпидемиологической службе указано на необходимость налаживания систематического проведения анализов на антитела в целях мониторинга процесса формирования коллективного иммунитета.

Отдельное внимание уделено важности увеличения культурно-просветительских, развлекательных теле- и радиопередач, организации показов спектаклей, фильмов, концертных и других мероприятий с соблюдением социальной дистанции.

- Несмотря на смягчение карантина, все мы должны придерживаться требований социальной дистанции, ношения масок, дезинфекции и других санитарно-гигиенических правил, не должны повторить допущенные ранее ошибки. Слава Всевышнему, все мы накопили немалый опыт. Наш народ, повидавший многое, проявляет большое мужество и героизм, высокую медицинскую культуру. Соблюдая железную дисциплину, с настойчивостью и терпением мы обязательно преодолеем эти испытания. Я твердо верю в это, - подчеркнул Президент.