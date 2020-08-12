В 1200 школах Узбекистана отменены бумажные дневники: вместо них вводится система Kundalik

С нового учебного года в 1200 школах Узбекистана отменены бумажные дневники. Вместо этого родители школьников должны подписаться на электронный аналог дневника Kundalik.com. Подписка будет платной, сообщает Podrobno.uz

За последние 2 года отменены 7 обязательных документов для учителей, которым теперь нужно будет работать только с одним электронным журналом. Как объяснили в Министерстве народного образования, отказ от бумажных дневников и журналов сэкономит время учителей и улучшит электронное взаимодействие между родителями и школой.

Электронный дневник даст родителям возможность быть в курсе всех событий в школе и оценок ребенка, поддерживать связь с классными руководителями и другими учителями.

Kundalik.com находится в зоне TAS-IX, и интернет-трафик при работе c платформой не расходуется, включая подключение через мобильных операторов. Вся информация о пользователях хранится на серверах "Узбектелеком", персональные данные всех участников образовательного процесса находятся под надежной защитой, заверили в ведомстве.

Полный переход на Kundalik освободит родителей от общения с классным руководителем через Telegram и другие мессенджеры, снизив расходы на трафик и предотвращая утечку личной информации через Telegram.

В этом учебном году Kundalik охватит школы Ташкента и около тысячи школ во всех регионах страны. Введение электронного дневника в остальной части республики будет дополнительно объявлено школьной администрацией.

Как объяснили в министерстве, стоимость подписки на Kundalik.com составляет 10 тысяч сумов в год, что равняется средней цене бумажного дневника. При этом в течение первого месяца родители могут пользоваться системой в тестовом режиме.