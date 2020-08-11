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  • 11 август 2020 20:01
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В Узбекистане с 1 сентября увеличивается лимит вывоза иностранной валюты за рубеж

В Узбекистане с 1 сентября увеличивается лимит вывоза иностранной валюты за рубеж

В Узбекистане с 1 сентября увеличивается лимит вывоза иностранной валюты, сообщает Podrobno.uz.

 

Это предусмотрено постановлением правительства, которое вносит изменения в Правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами. Документ подписан 10 августа и вступает в силу с 1 сентября.

 

Сейчас, по действующим правилам, свободно за пределы страны можно вывозить до 5 тысяч долларов с обязательной таможенной декларацией и до 2 тысячи долларов без декларации.

 

Согласно изменениям, за рубеж без разрешения можно будет вывозить сумму до 100 миллионов сумов в эквиваленте с обязательной декларацией (примерно 9,7 тысячи долларов на 11 августа). При этом сумму до 70 миллионов сумов (примерно 6,8 тысячи долларов) можно будет не декларировать.

 

Также можно будет не декларировать ввозимую в Узбекистан сумму в эквиваленте до 70 миллионов сумов.


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