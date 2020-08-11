СГБ задержала несколько наркокурьеров и дилеров

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) в ходе ряда специальных мероприятий задержали несколько наркокурьеров и дилеров, сообщает Podrobno.uz.

Во время оперативного мероприятия, проведенного Управлением СГБ по Хорезмской области, на посту ДПС "Саримой" в Тупроккалинском районе была осмотрена автомашина Malibu под управлением уроженца Хорезма Ц.С. (1978 г.р.), двигавшегося в направлении Самарканд-Ургенч. В результате в люке авто были обнаружены обмотанные скотчем 3 целлофановых пакета с 336 граммами опия.

Выяснилось, что мужчина купил эти наркотики в Самаркандской области у некоего Алишера за 2300 долларов и 35,5 миллиона сумов для дальнейшей реализации.

"Военнослужащие Пограничных войск СГБ обнаружили 892,5 грамма гашиша, переброшенные с таджикской стороны через узбекско-таджикскую государственную границу, проходящую по территории махаллинского схода граждан "Сайхун" города Бекабад в Ташкентской области. В настоящее время принимаются необходимые меры по выявлению владельца этих наркотических средств", – сообщили в пресс-службе СГБ.

Кроме того, на посту "Саримой" был остановлен и проверен грузовой автомобиль Isuzu, двигавшийся в направлении Ташкент-Ургенч. В результате у пассажира авто Р.Ё. (1972 г.р.), уроженца Хорезма, обнаружено 185,49 грамма опия.

Как выяснилось, мужчина, сговорившись со своим знакомым по имени Кудрат, купил у некоего Мадиёра примерно 600 грамм опия за 6800 долларов. Из них около 400 грамм он оставил Кудрату, а остальную часть перевозил в Хорезм для реализации.

И еще один случай зафиксирован на посту "Саримой". При осмотре автомашины Нyundai под управлением уроженца Хорезма Ю.Х., (1973 г.р.), двигавшегося в направлении Ташкент-Ургенч, в находившейся в багажнике авто сумке с ноутбуком было обнаружено 133,35 грамма опия.

Он заявил, что купил 150 граммов опия у своего знакомого по имени Абдували на территории дехканского рынка "Фарход" в Ташкенте за 19,5 миллиона сумов, а также то, что небольшую часть из наркотиков он употребил сам, а остальную часть перевозил в Хорезмскую область для реализации.

Аналогичный случай выявлен и в Бухарской области. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Бухарской области, при осмотре кожаной сумки, уроженца Андижанской области А.Ф. (1980 г.р.), приехавшего из Ташкента в один из кузнечных цехов, расположенных в Бухарской области, было обнаружено 173,15 грамм гашиша.

Кроме того, при обыске, проведенном на основе полученных оперативных данных по месту временного проживания Ф.А. в Ташкенте, в кармане его куртки было обнаружено и оформлено в процессуальном порядке 220 грамм гашиша.

Следующий случай зафиксирован в столице. Сотрудниками СГБ был задержан уроженец Сурхандарьинской области Р.С. (1980 г.р.), в момент реализации И.Ш. (1974 г.р.) 100 грамм гашиша в Чиланзарском районе. Кроме того, в качестве вещественных доказательств у них изъяты 1550 долларов и 2 миллиона сумов.

При обыске квартиры С.Р. в Чиланзарском районе были обнаружены еще 195 граммов гашиша, принадлежавшие уроженцам Сурхандарьи И.О. (1976 г.р.) и Р.А. (1987 г.р.)

В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК и ведутся следственные действия.