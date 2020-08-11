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  • 11 август 2020 7:01
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В Узбекистане более 40% жителей получают зарплату меньше 1 млн сумов

Министерство финансов опубликовало обзор доходов государственного бюджета за первое полугодие 2020 года.

 

В документе говорится, что в мае более 1,7 млн трудоустроенных граждан (42,6%) получили менее одного миллиона сумов в месяц. В апреле аналогичную зарплату получили более 1,6 млн (43,4%) граждан.

 

В Узбекистане более 40% жителей получают зарплату меньше 1 млн сумов

Зарплату в размере 5,5 миллиона и выше получили лишь 239 тыс. человек или 5,8%.

 

Средняя сумма зарплаты составила от 2 до 4 млн сумов. В мае текущего года такую зарплату получили 887 тыс. человек.

 

По предварительной оценке, уменьшение экономической активности в частном секторе и обусловленное этим снижением облагаемого фонда оплаты труда привело к снижению поступлений по налогу на доходы физических лиц во II квартале текущего года относительно первоначальных прогнозов более чем на 500 млрд сум.

 

Вместе с тем снижение ставки социального налога с 12 до 1 процента с мая месяца текущего года для субъектов малого предпринимательства и отдельных отраслей экономики в период пандемии, наряду с ослаблением карантинных мер, позволило увеличить численность работников в негосударственном секторе по сравнению с апрелем месяцем на 16 процентов, а фонд оплаты труда – на 22 процента.


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