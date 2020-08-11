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  • 11 август 2020 6:57
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Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с Александром Лукашенко

Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с Александром Лукашенко10 августа, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

 

В начале беседы глава нашего государства искренне поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав ему новых, больших успехов в деле обеспечения устойчивого развития и процветания Беларуси.

 

Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и традиционно тесного взаимодействия в рамках региональных организаций.

 

С удовлетворением отмечена наблюдаемая в последние годы динамика развития узбекско-белорусских многоплановых отношений, прежде всего практического сотрудничества в торгово-экономической сфере.

 

Достигнута договоренность об активизации диалога, в том числе в рамках совместной Межправительственной комиссии, в целях своевременной реализации договоренностей на высшем уровне, продвижения перспективных проектов кооперации ведущих предприятий двух стран и расширения программ культурно-гуманитарного обмена.


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