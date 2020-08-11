» » » Узбекистан поддержал решение об освобождении 400 заключенных-талибов
﻿
  • 11 август 2020 6:53
  • 148

Узбекистан поддержал решение об освобождении 400 заключенных-талибов

Узбекистан поддержал решение об освобождении 400 заключенных-талибовУзбекистан приветствует решение Консультативной Лои Джирги Афганистана об освобождении 400 заключенных-талибов, что послужило снятию последней преграды на пути запуска инклюзивных межафганских переговоров, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление МИД.

 

Узбекская сторона всецело поддерживает начало переговорного процесса между Правительством Афганистана и Движением "Талибан" в Дохе и выражает надежду на то, что стороны проявят политическую волю, конструктивный подход и готовность к компромиссу во имя достижения долгосрочного мира и стабильности на афганской земле.

 

"Узбекистан будет и далее оказывать всестороннюю помощь в продвижении мирного процесса и заявляет о своей твердой решимости всячески поддерживать афганский народ в его стремлении к построению мирного будущего и процветающего государства", – отмечается в заявлении.


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан поддержал решения межафганской конференции в Дохе

Узбекистан поддержал решения межафганской конференции в Дохе

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и «Талибан» обсудили установление мира в Афганистане

Узбекистан и «Талибан» обсудили установление мира в Афганистане

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров с талибами

Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров с талибами

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Дефицит дипломатии – препятствие для мирного процесса в Афганистане, заявил Сафаев

Дефицит дипломатии – препятствие для мирного процесса в Афганистане, заявил Сафаев

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Конференцию по Афганистану откроют президенты двух стран

Конференцию по Афганистану откроют президенты двух стран

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика