Узбекистан поддержал решение об освобождении 400 заключенных-талибов

Узбекистан приветствует решение Консультативной Лои Джирги Афганистана об освобождении 400 заключенных-талибов, что послужило снятию последней преграды на пути запуска инклюзивных межафганских переговоров, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление МИД.

Узбекская сторона всецело поддерживает начало переговорного процесса между Правительством Афганистана и Движением "Талибан" в Дохе и выражает надежду на то, что стороны проявят политическую волю, конструктивный подход и готовность к компромиссу во имя достижения долгосрочного мира и стабильности на афганской земле.

"Узбекистан будет и далее оказывать всестороннюю помощь в продвижении мирного процесса и заявляет о своей твердой решимости всячески поддерживать афганский народ в его стремлении к построению мирного будущего и процветающего государства", – отмечается в заявлении.