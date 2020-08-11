Президент озвучил недостатки в системе управления отходами

За последние три года за счет 390 миллиардов сумов, выделенных из бюджета на сферу управления отходами, было закуплено 742 единицы техники по перевозке отходов и модернизировано 204 полигона.

Об этом говорилось в ходе совещания с участием главы государства 10 августа по вопросам укрепления здоровья и безопасности населения, обеспечения экологического благополучия и совершенствования системы сбора и переработки отходов.

На совещании, прошедшем в критическом духе, указано на наличие множества проблем в этом направлении. К примеру, охват услугами санитарной очистки в Избасканском, Гузарском, Чустском, Бувайдинском, Ургутском и Шахриханском районах в 2 раза ниже республиканского показателя. Выявлено хищение закупленной за счет бюджета специальной техники: 32 единицы в Ташкентской и 23 – в Кашкадарьинской областях. У предприятий "Тоза худуд” высокая дебиторская задолженность.

Состояние дел в сфере было критически обсуждено на совещании, состоявшемся в марте текущего года, на котором были даны соответствующие поручения. Сегодня рассмотрено их исполнение и определены дополнительные задачи.

Охват населения услугами санитарной очистки в настоящее время составляет 66 процентов. На совещании отмечалось, что необходимо довести этот показатель до 90 процентов до конца года, в том числе за счет широкого привлечения в сферу частных предприятий.

Определено, что по всем 14 регионам, в разрезе районов, будут приняты отдельные постановления касательно упорядочения переработки отходов с внедрением системы контроля за их исполнением.

Участие негосударственного сектора демонстрирует хорошие результаты в сборе и переработке отходов. Везде, где действуют такие предприятия, население довольно качеством услуг. К примеру, ООО «Био Техно Эко», закупив за счет кредита на более 6 миллионов долларов 78 единиц специальной техники и оборудования, оказывает услуги санитарной очистки 285 тысячам жителей города Термеза, Термезского и Ангорского районов.

И на местах много предпринимателей, желающих реализовать подобные проекты. В связи с этим ответственным лицам дано указание по организации 31 кластера на основе государственно-частного партнерства в Каракалпакстане и областях.

За счет этих проектов необходимо довести уровень переработки бытовых отходов до 25 процентов к концу года и не менее 35 процентов в 2021 году.

Отмечалась важность решения вопроса по 51 полигону, не соответствующему санитарным и экологическим требованиям, а также создания 26 полигонов для строительных отходов и кластеров по их переработке.

На совещании также обсуждена результативность использования средств, привлеченных от международных финансовых институтов.

Ответственным лицам поручено ускорить реализацию проектов, начатых в рамках этих средств, сдать объекты в эксплуатацию в сжатые сроки. Глава государства отметил важность обеспечения сферы экономичной и малозатратной техникой.

Особое внимание Президент уделил расширению экологического контроля.

Выбросы некоторых заводов превышают нормативы, что наносит вред окружающей среде и становится причиной обоснованного недовольства граждан.

В связи с этим Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено обеспечить каждый регион мобильными лабораториями для оперативного анализа загрязненности воздуха. Заместителю Премьер-министра поручено разработать программу по установке современных и модернизации существующих локальных очистных сооружений на 240 крупных промышленных предприятиях с высоким и средним риском для окружающей среды.

На совещании заслушан отчет руководства Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и хокимов областей.