ВОЗ передала Узбекистану 500 кислородных концентраторов

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане доставило в страну очередную партию гуманитарного груза на общую сумму около 300 тысяч долларов. В этот раз рейсом из Стамбула доставлены 500 кислородных концентраторов, сообщили в пресс-службе бюро.

В конце недели ожидается прибытие еще одного груза, состоящего из расходных материалов для работы лабораторий.

В июле ВОЗ доставила три гуманитарных груза на сумму более 4 млн долларов: в первый входили почти 620 тысяч защитных экранов для лица и 2,2 миллиона хирургических масок, во второй — 95,2 тысячи защитных очков, 178 тысяч комбинезонов, 12 тысяч медицинских масок и свыше миллиона респираторов, в конце июля прибыл третий груз с 38,4 тысячи тест-систем и лабораторным оборудованием.

Все это передано Министерству здравоохранения и Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

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