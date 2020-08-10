Все заправки "Узбекнефтегаза" планируется оснастить зарядными устройствами для электромобилей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

"Мы сейчас проводим детальные расчеты по созданию так называемых комбинированных заправок. Этот процесс подразумевает, что на заправках "Узбекнефтегаза" будут ставиться колонки для зарядки электромобилей. Также готовится предложение по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры для электромобилей. На мой взгляд, государство не должно вкладываться в создание заправочных станций", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

По его словам, государству необходимо стимулировать этот процесс, а заниматься этим должен частный капитал. Поэтому сейчас Минэнерго совместно с Министерством инновационного развития проводит изучение по стимулированию создания заправок для электрокаров.

Так, например, предлагается предоставлять земельные участки под такие заправки на льготных условиях или вообще бесплатно. При этом земли будут выделяться не на отшибе, а там, где есть серьезный автомобильный поток, добавил собеседник, что может заинтересовать инвесторов и "потянет" за собой дополнительные частные вложения.

Не надо забывать, заметил он, что эти электрозаправки отличаются по принципу работы от обычных. Там не получится так – вы заехали, заправились и уехали, это достаточно длительный процесс. То есть, их нужно развивать по-другому. Так, например, городской транспорт, маршрутки, такси, служебные автомобили различных министерств и ведомств, весь этот транспорт ночью стоит, а днем двигается. Поэтому для их заправки можно сделать ночью более дешевые тарифы.

"Люди будут заряжать свои электромобили ночью, когда энергия дешевле, а днем пользоваться ими. Что это даст? Ночью, когда потребление везде падает, мы вынуждены отключать энергоблоки и утром опять заново их включать. В результате происходит определенный объем холостого сжигания топлива, хотим мы этого или нет. Если сделать выгодной заправку электромобилей ночью, люди будут этим пользоваться, и не придется отключать энергоблоки, в совокупности экономический эффект от этого будет достаточно серьезный", – отметил Ходжаев.

Он также добавил, что в министерстве видят интерес со стороны частного бизнеса, который готов инвестировать в электромобили, но боится, что в стране не будет создано необходимой инфраструктуры. С другой стороны, есть лица, заинтересованные в организации сети зарядных станций, но они боятся, что не будет спроса.

Ходжаев считает, что главная задача для государства сейчас – показать серьезность намерений по развитию этой сферы, стать настоящим лидером, например, закупить электромобили вместо обычных для нескольких министерств.

"Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами из Юго-Восточной Азии, которые готовы вложиться в создание инфраструктуры. Условно они могут построить крытые стоянки, на крыше и стенах которых будут солнечные панели. Эта энергия будет аккумулироваться. Люди будут просто приезжать в офис, ставить свою машину на стоянку, а она автоматически заряжаться", – поделился собеседник.

По его словам, к этим проектам сейчас проявляют интерес китайские, малазийские и тайские компании.

В Минэнерго планируют, что к 2030 году, то есть за 10 лет, примерно четверть транспорта города перейдет в разряд электромобилей. Это произойдет благодаря двум факторам – развитию инфраструктуры и снижению цены на сами электромобили.