В 2025 году в Узбекистане пройдут Азиатские игры

7 августа 2020 года принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по подготовке к IV летним Азиатским юношеским играм в Узбекистане в 2025 году», сообщает UzDaily со ссылкой на Минспорт.

Известно, что на 73-м заседании Исполкома Олимпийского совета Азии, состоявшемся 28 сентября 2019 года в Дохе, было принято решение о проведении IV Азиатских юношеских игр 2025 года в Ташкенте.

В соответствии с постановлением утвержден состав оргкомитета и программа мероприятий по организации Летних Азиатских игр «Ташкент-2025» при Национальном олимпийском комитете Узбекистана для проведения этого престижного соревнования на высоком уровне.

Также на основе опыта передовых стран будет создана Дирекция летних Азиатских игр «Ташкент-2025» в виде государственного учреждения для планомерной реализации задач, связанных с организацией и проведением Азиатских игр на высоком уровне.

Дирекция будет отвечать за организацию подписания соглашений, контрактов, меморандумов и гарантийных писем между Олимпийским советом Азии и Правительством Республики Узбекистан о проведении Азиатских игр в Узбекистане, сотрудничество с Олимпийским советом Азии и азиатскими спортивными федерациями. Разработка генерального плана подготовки к Азиатским играм, разработка программы Азиатских игр и логотипа Азиатских игр Ташкент-2025 с учетом наших национальных ценностей.

Помимо этого дирекция отвечает за подготовку спортивных сооружений и других объектов к Азиатским играм в соответствии с требованиями Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций, предоставление необходимого спортивного, медицинского, технического и другого оборудования, обеспечение телевизионной и технической подготовки, защита прав на трансляцию на основе анализа возможностей существующей инфраструктуры , подготовка к Играм, церемонии их открытия и закрытия, проведение рекламных мероприятий для продвижения идей и ценностей Азиатских игр, предоставление информации и ряд других моментов.