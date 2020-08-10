Абитуриентам выделят 2 часа на тесты

Как уже сообщалось, вступительные экзамены в высшие учебные заведения Узбекистана начнутся 2 сентября и продлятся в течение 14 дней.

На брифинге в АИМК уточнили, что абитуриентам будет дано 2 часа на тесты. Утренние смены будут начинаться в 8:00 и заканчиваться в 10:00, а вечерние смены начинаться в 17:00 и заканчиваться в 19:00.

Абитуриентам необходимо будет ответить на 60 вопросов по двум предметам.

Поступающие будут проходить специальный дезинфекционный коридор, им выдадут медицинскую маску и антисептики. Также абитуриентам выдадут головные уборы.

Напомним, обучение первокурсников вузов Узбекистана планируется начать с 1 октября. Старшекурсники начнут учебу с начала сентября дистанционно.



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