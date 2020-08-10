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  • 10 август 2020 11:22
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Абитуриентам выделят 2 часа на тесты

Абитуриентам выделят 2 часа на тестыКак уже сообщалось, вступительные экзамены в высшие учебные заведения Узбекистана начнутся 2 сентября и продлятся в течение 14 дней.

 

На брифинге в АИМК уточнили, что абитуриентам будет дано 2 часа на тесты. Утренние смены будут начинаться в 8:00 и заканчиваться в 10:00, а вечерние смены начинаться в 17:00 и заканчиваться в 19:00.

 

Абитуриентам необходимо будет ответить на 60 вопросов по двум предметам.

 

Поступающие будут проходить специальный дезинфекционный коридор, им выдадут медицинскую маску и антисептики. Также абитуриентам выдадут головные уборы.

 

Напомним, обучение первокурсников вузов Узбекистана планируется начать с 1 октября. Старшекурсники начнут учебу с начала сентября дистанционно.


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