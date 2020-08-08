Лучшим пропагандистам туризма в Узбекистане вручат нагрудной знак и премию

Утвержден порядок выдачи нагрудного знака "Туризм фидойиси” за заслуги и активную пропаганду туризма в Узбекистане.

Порядок представления и рассмотрения документов для награждения нагрудным знаком был установлен следующим образом:

- Государственные органы, общественные организации, средства массовой информации и субъекты предпринимательства на местном уровне ежегодно до 1 августа представляют в территориальные подразделения Государственного Комитета по развитию туризма предложения о награждении своих работников нагрудным знаком;

- Государственные органы республиканского уровня, дипломатические представительства за рубежом, общественные организации, средства массовой информации и организации ежегодно до 1 августа представляют предложения о награждении своих сотрудников нагрудным знаком;

При представлении предложений прилагаются объективка и сведения о кандидате, в частности, о его работе по развитию сферы туризма за последние три года.

Председатель Комитета организует комиссию по рассмотрению предложений о награждении нагрудным знаком. На заседании комиссии изучаются документы по кандидатам, и до 15 сентября каждого года будут подводиться окончательные заключения о наиболее подходящих кандидатах. На основании заключения комиссии ежегодно до 20 сентября представляется приказ Председателя Комитета о награждении нагрудным знаком.

Нагрудный знак торжественно вручается 27 сентября – в день Всемирного Туризма, председателем Государственного Комитета по развитию туризма или другими ответственными лицами от его имени и по его поручению. Нагрудный знак «Туризм фидойиси» вручается председателем Государственного Комитета по развитию туризма или другими ответственными лицами от его имени и по его поручению.

Список награжденных нагрудным знаком "Туризм фидойиси " будет опубликован на официальных и отраслевых сайтах Комитета, а также в средствах массовой информации. Награжденные нагрудным знаком, получат денежный приз, который выплачивается единовременно в размере десятикратной суммы базового расчета.

Награждение лица нагрудным знаком допускается только один раз, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.