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  • 8 август 2020 14:36
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Лучшим пропагандистам туризма в Узбекистане вручат нагрудной знак и премию

Утвержден порядок выдачи нагрудного знака "Туризм фидойиси”  за заслуги и активную пропаганду туризма в Узбекистане. 

 

Лучшим пропагандистам туризма в Узбекистане вручат нагрудной знак и премию

 

Порядок представления и рассмотрения документов для награждения нагрудным знаком был установлен  следующим образом:

 

 - Государственные органы, общественные организации, средства массовой информации и субъекты предпринимательства на местном уровне ежегодно до 1 августа представляют в территориальные подразделения Государственного Комитета по развитию туризма предложения о награждении своих работников нагрудным знаком; 

- Государственные органы республиканского уровня, дипломатические представительства за рубежом, общественные организации, средства массовой информации и организации ежегодно до 1 августа представляют предложения о награждении своих сотрудников нагрудным знаком; 

 

При представлении предложений прилагаются объективка и сведения о кандидате, в частности, о его работе по развитию сферы туризма за последние три года. 

 

Председатель Комитета организует комиссию по рассмотрению предложений о награждении нагрудным знаком. На заседании комиссии изучаются документы по кандидатам, и до 15 сентября каждого года будут подводиться окончательные заключения о наиболее подходящих кандидатах. На основании заключения комиссии ежегодно до 20 сентября представляется приказ Председателя Комитета о награждении нагрудным знаком. 

 

Нагрудный знак торжественно вручается 27 сентября – в день Всемирного Туризма, председателем Государственного Комитета по развитию туризма или другими ответственными лицами от его имени и по его поручению. Нагрудный знак «Туризм фидойиси» вручается председателем Государственного Комитета по развитию туризма или другими ответственными лицами от его имени и по его поручению. 

 

Список награжденных нагрудным знаком "Туризм фидойиси " будет опубликован на официальных и отраслевых сайтах Комитета, а также в средствах массовой информации. Награжденные нагрудным знаком, получат денежный приз, который выплачивается единовременно в размере десятикратной суммы базового расчета. 

 

Награждение лица нагрудным знаком допускается только один раз, сообщает пресс-служба Госкомтуризма. 


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