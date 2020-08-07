» » » Медики, лечащие больных с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности
﻿
  • 7 август 2020 20:04
  • 65

Медики, лечащие больных с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности

Медики, лечащие больных с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности

Медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом вне больницы, будет привлечен к ответственности.

 

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, запрещается лечить пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью инъекционных и инфузионных препаратов, а также выполнять назначенную врачом терапию вне установленных лечебно-профилактических учреждений.

 

Руководителям негосударственных медицинских учреждений также рекомендуется следовать этому правилу.

 

Согласно соответствующему приказу министерства, от врачей и медсестер, работающих во всех медицинских учреждениях страны, будут получены гарантийные письма.

 

Сотрудники, не соблюдающие эти требования, будут привлечены к ответственности.


Похожие статьи:
﻿
Частные клиники получили право лечить больных с коронавирусом

Частные клиники получили право лечить больных с коронавирусом

Новости Узбекистана
﻿
Решение о госпитализации или домашнем лечении больных с коронавирусом будут принимать специальные комиссии

Решение о госпитализации или домашнем лечении больных с коронавирусом будут принимать специальные комиссии

Новости Узбекистана
﻿
В Бухаре вылечились 11 пациентов с коронавирусом

В Бухаре вылечились 11 пациентов с коронавирусом

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане еще четыре пациента с коронавирусом вылечены

В Узбекистане еще четыре пациента с коронавирусом вылечены

Новости Узбекистана
﻿
С 1 апреля повышается зарплата медиков и фармацевтов

С 1 апреля повышается зарплата медиков и фармацевтов

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика