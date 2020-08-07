Медики, лечащие больных с коронавирусом вне больниц, будут привлечены к ответственности

Медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом вне больницы, будет привлечен к ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, запрещается лечить пациентов с коронавирусной инфекцией с помощью инъекционных и инфузионных препаратов, а также выполнять назначенную врачом терапию вне установленных лечебно-профилактических учреждений.

Руководителям негосударственных медицинских учреждений также рекомендуется следовать этому правилу.

Согласно соответствующему приказу министерства, от врачей и медсестер, работающих во всех медицинских учреждениях страны, будут получены гарантийные письма.

Сотрудники, не соблюдающие эти требования, будут привлечены к ответственности.