Танзила Нарбаева: «Карантинные меры теперь будут поэтапно отменяться»

Карантинные меры в Узбекистане будут поэтапно отменяться. Об этом на шестом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу сообщила председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева.

По ее словам, «трудности пройдут, пандемия закончится, однако никто не гарантирует, что в будущем таких испытаний не будет.»

«Следовательно, необходимо адаптировать все сферы к таким ситуациям. Как отметил глава государства, мы должны научиться жить и работать в такой сложной ситуации. Карантинные меры теперь будут поэтапно отменяться. Нам необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни среди населения, вместе с лечением заразившихся пациентов на основе разработанных протоколов нам нужно вернуться к нормальной жизни, то есть развивать нашу экономику», — заявила она.

Глава Сената указала, что в текущих условиях совершенствование национального законодательства — одна из первостепенных задач.

«Поэтому при Сенате была создана рабочая группа для разработки предложений по совершенствованию действующего законодательства, исходя из проблем, возникших во время пандемии коронавируса. Рабочая группа, состоящая из сенаторов, представителей министерств и ведомств, экспертов и ученых, проводит анализ и разрабатывает соответствующие предложения. В этом направлении все государственные и негосударственные структуры, представители научных и деловых кругов, граждане, словом, все активные члены общества могут направить свои предложения и рекомендации в Сенат, точнее в рабочую группу», — указала Танзила Нарбаева.

Председатель верхней палаты парламента в своей речи также отметила, что в период пандемии испытываются не только физический иммунитет, но и человечность и вера людей

«Мы должны особо признать, что сегодня наш народ с особой выносливостью, свойственной великим народам, поддерживает принимаемые меры, понимает жизненную необходимость карантинных ограничений и по возможности оказывает содействие нуждающимся. Верим в то, что наши граждане и впредь будут строго соблюдать карантинные меры с особым настроем, ответственно относится к своему здоровью и здоровью своих близких», — подчеркнула глава Сената.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «чем дольше будем сохранять карантин, тем больше будем мучить людей». Глава государства поручил срочно развернуть систему лечения, которая охватит всех пациентов с коронавирусом.