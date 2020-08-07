За время пандемии сотрудники санитарно-эпидемиологической службы расхитили 1 миллиард 750 миллионов сумов

За время пандемии коронавируса сотрудники санитарно-эпидемиологической службы пяти регионов страны расхитили 1 миллиард 750 миллионов сумов. Об этом заявила спикер Сената Танзила Нарбаева, сообщает Podrobno.uz.

В хищениях участвовали сотрудники СЭС Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Наманганской областей.

"В то время, когда глава нашего государства собирает средства для защиты здоровья нашего народа, чтобы как можно быстрее и без потерь выйти из кризиса, нет оправдания коррупции со стороны каких-то мошенников", - сказала Нарбаева.

Она указала, что Сенат обязан контролировать ситуацию и предъявлять жесткие требования к исполнительным органам.

Недавно созданное Антикоррупционное агентство должно провести исследование и представить обоснованные предложения по устранению причин коррупции в системе, заявила Танзила Нарбаева. Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции разработает четкий план сотрудничества с агентством в этом отношении.

Спикер Сената пообещала, что теперь работа по борьбе с коррупцией будет систематической, целенаправленной и бескомпромиссной.

Танзила Нарбаева указала на то, что эффективность общественного контроля в системе невысока, а закон об общественном надзоре не работает. Также она считает, что нужен единый закон об определении бедности и ее систематическом сокращении. Нарбаева попросила чиновников обратить особое внимание на этот вопрос.