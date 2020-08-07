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  • 7 август 2020 10:53
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Учебные программы по всем предметам будут адаптированы к дистанционному обучению.

Учебные программы по всем предметам будут адаптированы к дистанционному обучению.

Президент Шавкат Мирзиёев 6 августа провел совещание по вопросам организации приема в этом году в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году.

 

Как сообщает UzReport, в ходе совещания отмечена необходимость привлечения талантливых профессоров и преподавателей для обогащения учебного процесса качественными учебными ресурсами.

 

Определено, что к 25 августа Министерство высшего и среднего специального образования создаст цифровое методическое обеспечение теоретических и практических занятий, а также адаптированные к дистанционному обучению учебные программы по всем предметам, которых насчитывается более 7,2 тысячи.

 

В не менее 35 государственных вузах обучение на первом курсе будет организовано по кредитно-модульной системе.

 

- Опыт развитых стран показывает, что без адаптации учебных заведений к требованиям времени трудно достичь научных и технологических успехов, - сказал Президент Шавкат Мирзиёев.

 

В связи с этим в текущем году минимум 5 вузов Узбекистана пройдут процесс трансформации в сотрудничестве с престижными зарубежными университетами. При этом будут усовершенствованы структура и технологии обучения, в результате вузы будут преобразованы в научные учреждения, способные предоставлять современное образование и внедрять инновации.

 

По завершении совещания глава государства лично побеседовал с ректорами вузов республиканского значения, дал ответственным лицам конкретные указания по решению озвученных проблем и предложений.


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