Учебные программы по всем предметам будут адаптированы к дистанционному обучению.

Президент Шавкат Мирзиёев 6 августа провел совещание по вопросам организации приема в этом году в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году.

Как сообщает UzReport, в ходе совещания отмечена необходимость привлечения талантливых профессоров и преподавателей для обогащения учебного процесса качественными учебными ресурсами.

Определено, что к 25 августа Министерство высшего и среднего специального образования создаст цифровое методическое обеспечение теоретических и практических занятий, а также адаптированные к дистанционному обучению учебные программы по всем предметам, которых насчитывается более 7,2 тысячи.

В не менее 35 государственных вузах обучение на первом курсе будет организовано по кредитно-модульной системе.

- Опыт развитых стран показывает, что без адаптации учебных заведений к требованиям времени трудно достичь научных и технологических успехов, - сказал Президент Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим в текущем году минимум 5 вузов Узбекистана пройдут процесс трансформации в сотрудничестве с престижными зарубежными университетами. При этом будут усовершенствованы структура и технологии обучения, в результате вузы будут преобразованы в научные учреждения, способные предоставлять современное образование и внедрять инновации.

По завершении совещания глава государства лично побеседовал с ректорами вузов республиканского значения, дал ответственным лицам конкретные указания по решению озвученных проблем и предложений.