» » » В Ташкенте женщина пыталась покончить с собой, забравшись на опору электропередач
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  • 7 август 2020 10:44
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В Ташкенте женщина пыталась покончить с собой, забравшись на опору электропередач

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, 6 августа в Алмазарском районе Ташкента на улице Кичик халка йули инспекторы профилактики и сотрудники ППС заметили женщину, поднявшуюся на опорную стойку высоковольтной линии электропередач. Женщина сообщила собравшимся вокруг людям о своем намерении спрыгнуть с высоты.

 

В Ташкенте женщина пыталась покончить с собой, забравшись на опору электропередач

 

Сотрудники ГУВД совместно со случайно оказавшимся поблизости специалистом пожарно-спасательной части спустили женщину вниз, после чего доставили её в районное ОВД. 

 

Позже была установлена личность женщины. Ей оказалась 36-летняя уроженка Ферганской области, временно проживающая в Алмазарском районе столицы.

 

В настоящее время с женщиной работает психолог.


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