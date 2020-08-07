В Ташкенте женщина пыталась покончить с собой, забравшись на опору электропередач

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, 6 августа в Алмазарском районе Ташкента на улице Кичик халка йули инспекторы профилактики и сотрудники ППС заметили женщину, поднявшуюся на опорную стойку высоковольтной линии электропередач. Женщина сообщила собравшимся вокруг людям о своем намерении спрыгнуть с высоты.

Сотрудники ГУВД совместно со случайно оказавшимся поблизости специалистом пожарно-спасательной части спустили женщину вниз, после чего доставили её в районное ОВД.

Позже была установлена личность женщины. Ей оказалась 36-летняя уроженка Ферганской области, временно проживающая в Алмазарском районе столицы.

В настоящее время с женщиной работает психолог.