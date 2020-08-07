Установлено сотрудничество между УзА и ИА "Дунё"

Между Национальным информационным агентством Узбекистана - УзА и информационным агентством "Дунё" Министерства иностранных дел Республики Узбекистан подписанмеморандум о сотрудничестве.



Нынешнее время требует от всех сфер, в том числе средств массовой информации, усовершенствования своей деятельности в соответствии с современными требованиями. Для оперативного и надежного доведения до наших граждан и международного сообщества новостей о масштабных преобразованиях и процессах обновления, происходящих в различных сферах жизни нашей страны, от информационных агентств требуются профессиональное мастерство и плодотворное сотрудничество.Налаживание сотрудничества по обмену опытом между двумя ведущими информационными агентствами Узбекистана стало важным шагом на пути подробного освещения проводимых в нашей стране демократических реформ, обеспечения информационного пространства еще более оперативной и надежной информацией.В меморандуме определены такие цели, как регулярный обмен информацией между агентствами о событиях, происходящих в Узбекистане и мире, взаимный обмен опытом, повышение квалификации журналистов.Отныне новости "Дунё" будут представлены через каналы УзА еще более широкой аудитории, в свою очередь, ИА "Дунё" будет вносить вклад в пропаганду новостей УзА в зарубежных странах через дипломатические представительства нашей страны за рубежом. Это будет способствовать еще более широкому информированию мирового сообщества о новых достижениях Узбекистана.