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  • 6 август 2020 21:17
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Вступительные экзамены пройдут на открытых центральных стадионах

Вступительные экзамены пройдут на открытых центральных стадионах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 августа провел совещание по вопросам организации приема в этом году в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году, сообщила пресс-служба главы государства.

 

Отмечается, что в этом году для обучения в вузах страны выделено 162 тысяч 364 места в бакалавриате и 10425 мест в магистратуре.

 

В 91 высшее учебное заведение приняты документы на поступление в бакалавриат от 1 миллиона 484 тысяч абитуриентов, что на 39% больше, чем в прошлом году. На одно студенческое место претендуют 10,6 человека.

 

На поступление в магистратуру в 72 образовательных учреждения документы подали 78 тысяч 720 человек, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. В целом, втрое увеличены квоты приема по сравнению с 2016 годом.

 

Шавкат Мирзиёев отметил, что тестовые испытания должны проводиться в местах, позволяющих обеспечить эпидемиологическую безопасность абитуриентов и наблюдателей.

 

С учетом того, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и не обладают достаточной вместимостью для проведения экзаменов в оптимальные сроки при соблюдении социальной дистанции, дано поручение организовать тестовые испытания в центральных стадионах Ташкента и регионов. При условии проведения экзаменов 2 раза в день (в прохладное время суток), весь процесс тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12−14 дней.

 

Перед ответственными министерствами и ведомствами поставлена задача тщательной подготовки стадионов к проведению тестовых испытаний, информированию абитуриентов об их дислокации.

 

Глава государства подчеркнул, что необходимо определить время проведения экзаменов исходя из заключения Министерства здравоохранения и Санитарно-эпидемиологической службы об эпидемиологической ситуации, обеспечить безопасность здоровья населения.

 

Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения, хокимияты, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, Министерство физической культуры и спорта, Служба государственной безопасности примут все необходимые меры для обеспечения прозрачности тестовых испытаний, предотвращения волокиты абитуриентов.

 

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