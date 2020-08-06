Депутаты партии "Миллий Тикланиш" выступили за отмену платных разрешений на тонирование стекол автомобилей

Депутаты демократической партии "Миллий Тикланиш" выступили за отмену платных разрешений на тонирование стекол автомобилей. Предложение уже направлено в Кабинет Министров, сообщает Podrobno.uz.

Как говорится в обращении, опубликованном партией, в 2019 году, по статистике, разрешение на тонировку стекол приобрели менее 0,1% водителей. Причиной стала его высокая цена.

На сегодняшний день стоимость тонировки задних боковых стекол для физических и юридических лиц составляет 10 БРВ (2 230 000 сумов), для иностранных предприятий — 20 БРВ (4 460 000 сумов).

Стоимость тонировки всех боковых окон, и передних и задних, для физических и юридических лиц определена в размере 50 БРВ (11 150 000 млн сумов), для иностранных предприятий — 80 БРВ (17 840 000 сумов).

Была снижена стоимость тонировки задних боковых стекол и разрешена бесплатная тонировка заднего стекла. Однако, как считают депутаты, комфорт в автомобиле требуется прежде всего водителю.

В обращении говорится, что отмена платы за тонировку стекол, по заключениям экспертов, позволит избежать появления рака кожи из-за прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Уменьшение использования кондиционеров в автомобилях снизит расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу.

Фракция партии "Миллий Тикланиш" и группа депутатов Кенгаша народных депутатов Мирзо-Улугбекского района уже направили в Кабинет Министров свои предложения по вопросу тонировки.

"Интересы человека в нашей стране превыше всего", - заявил в обращении Джахонгир Зияев, депутат Кенгаша народных депутатов Мирзо-Улугбекского района Ташкента.