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  • 6 август 2020 16:34
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Депутаты партии "Миллий Тикланиш" выступили за отмену платных разрешений на тонирование стекол автомобилей

Депутаты партии "Миллий Тикланиш" выступили за отмену платных разрешений на тонирование стекол автомобилейДепутаты демократической партии "Миллий Тикланиш" выступили за отмену платных разрешений на тонирование стекол автомобилей. Предложение уже направлено в Кабинет Министров, сообщает Podrobno.uz.

 

Как говорится в обращении, опубликованном партией, в 2019 году, по статистике, разрешение на тонировку стекол приобрели менее 0,1% водителей. Причиной стала его высокая цена.

 

На сегодняшний день стоимость тонировки задних боковых стекол для физических и юридических лиц составляет 10 БРВ (2 230 000 сумов), для иностранных предприятий — 20 БРВ (4 460 000 сумов).

 

Стоимость тонировки всех боковых окон, и передних и задних, для физических и юридических лиц определена в размере 50 БРВ (11 150 000 млн сумов), для иностранных предприятий — 80 БРВ (17 840 000 сумов).

 

Была снижена стоимость тонировки задних боковых стекол и разрешена бесплатная тонировка заднего стекла. Однако, как считают депутаты, комфорт в автомобиле требуется прежде всего водителю.

 

В обращении говорится, что отмена платы за тонировку стекол, по заключениям экспертов, позволит избежать появления рака кожи из-за прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Уменьшение использования кондиционеров в автомобилях снизит расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу.

 

Фракция партии "Миллий Тикланиш" и группа депутатов Кенгаша народных депутатов Мирзо-Улугбекского района уже направили в Кабинет Министров свои предложения по вопросу тонировки.

 

"Интересы человека в нашей стране превыше всего", - заявил в обращении Джахонгир Зияев, депутат Кенгаша народных депутатов Мирзо-Улугбекского района Ташкента.


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