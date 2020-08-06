В Подмосковье мигрант-узбекистанец убил шестилетнего сына, нанеся ему 20 ударов

В Подмосковье 27-летний мигрант-узбекистанец забил своего 6-летнего сына "за плохое поведение". Мужчина нанес ребенку не менее 20 ударов, мальчик умер от травматологического шока.

Отец ребенка сообщил в правоохранительные органы о смерти сына 3 августа. Он заявил, что мальчик упал в подъезде с лестницы.

Следователь и криминалист Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области немедленно выехали на место происшествия. Осмотрев тело ребенка, они обнаружили множество травм.

Судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтеков, повлёкших развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребёнка, сообщили в ведомстве.

Во время допроса узбекистанец признался, что избил сына, поскольку был недоволен его поведением.

Мать ребенка в это время была на работе, пишут российские СМИ. При убийстве присутствовал 2-летний брат погибшего мальчика.

Узбекистанцу выдвинуто обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ребенка. Следствие продолжается, изучаются семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок. Следственные органы намерены направить в суд ходатайство о заключении мигранта под стражу.

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