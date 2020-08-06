Детсады будут открыты для посещения – МДО

Отмечается, что будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для обеспечения благонадежной среды, в которой смогут находиться дети и сотрудники.



В детских садах республики идет подготовка к возобновлению деятельности, которая была прекращена из-за пандемией коронавируса, сообщают в Министерстве дошкольного образования (МДО).

Открытие Дошкольных образовательных организаций (ДОО) поможет детям вернуться к нормальной повседневной жизни, к играм и учёбе. Отмечается, что будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для обеспечения благонадежной среды, в которой смогут находиться дети и сотрудники.

С учётом всех необходимых ограничительных условий для уменьшения риска заражения и распространения вируса планируется внедрить дополнительные меры безопасности.

При этом соблюдение безопасной дистанции между детьми не должно препятствовать социальному участию, практическому обучению и играм, способствующим развитию.

Министерство дошкольного образования при поддержке Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ разработало для сотрудников и родителей информационный видеоролик. В нем отражены принципы работы ДОО в условиях пандемии.



Напомним: в связи с введенными карантинными ограничениями в Узбекистане была приостановлена деятельность многих организаций, в том числе и образовательных учреждений. Ученики и студенты перешли на дистанционное обучение.

