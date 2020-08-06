Брифинг: учителя могут выходить на работу

Пресс-секретарь Министерства народного образования Лайло Рустамова на вопрос, насколько правильно вызывать учителя на работу во время карантина после окончания трудового отпуска, ответила:

- Во всех школах идет подготовка к новому учебному году, прием в первые классы. Школы не закрыты на карантин. Если вы сможете договориться с руководством школы о работе дистанционно, то можно продолжить работу удаленно. Если же ваша работа требует посещения, то можно выходить на работу и продолжать деятельность с соблюдением правил карантина.

Министерство народного образования призвало не привлекать учителей к труду, не связанному с их профессиональной деятельностью. При возникновении таких ситуаций необходимо сообщать в ответственные организации.