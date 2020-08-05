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  • 5 август 2020 11:22
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Почему в Узбекистане количество смертей от коронавируса в статистике и реальной жизни разные?

Почему в Узбекистане количество смертей от коронавируса в статистике и реальной жизни разные?

На состоявшейся 3 августа пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций Хабибулла Окилов, сотрудник отдела по контролю за коронавирусом, признал, что существует несоответствие между количеством смертей от инфекции коронавируса в Узбекистане в статистике и реальной жизни.

 

По его словам, если поставлен клинический диагноз с симптомами коронавирусной инфекции, начинается лечение пациента в стационарных или домашних условиях, не дожидаясь результатов анализа.

 

Отдельные пациенты, которые были доставлены домой в критическом состоянии без анализа теста, пытаясь лечиться дома, умирают в течение 1-2 дней.

 

В случае, если они не были клинически проанализированы и подтверждены, а также не включены в статистику коронавируса, то считаются умершими от пневмонии.

 

Это приводит к несоответствию между статистикой и реальностью, пишет NUZ.UZ.


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