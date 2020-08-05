Почему в Узбекистане количество смертей от коронавируса в статистике и реальной жизни разные?

По его словам, если поставлен клинический диагноз с симптомами коронавирусной инфекции, начинается лечение пациента в стационарных или домашних условиях, не дожидаясь результатов анализа.
Отдельные пациенты, которые были доставлены домой в критическом состоянии без анализа теста, пытаясь лечиться дома, умирают в течение 1-2 дней.
В случае, если они не были клинически проанализированы и подтверждены, а также не включены в статистику коронавируса, то считаются умершими от пневмонии.
Это приводит к несоответствию между статистикой и реальностью, пишет NUZ.UZ.