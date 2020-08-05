В Узбекистане запустили производство медицинских комбинезонов, "уничтожающих" коронавирус

Текстильщики Узбекистана приступили к производству защитных медицинских комбинезонов на основе 100-процентной хлопчатобумажной гидрофобной ткани. Комбинезоны, основанные на технологии придания тканям специальных защитных свойств, будут использоваться для предотвращения риска заражения персонала патогенными бактериями и вирусами, сообщает Podrobno.uz.

Инициатором проекта выступило совместное предприятие Сotton Road, входящее в состав ассоциации "Узтекстильпром".

В настоящее время по соглашению с компаниями СHT GmbH (Германия) и CHT Switzerland AG (Швейцария) предприятие освоило новейшую европейскую инновационную разработку HeiQ Viroblock. Это антивирусная и антимикробная технология производства защитных костюмов из хлопчатобумажной тканей, пропитанных составом с микрочастицами ионов серебра в комплексе со специальным везикулярным компонентом.

Ионы серебра привлекают противоположно заряженные вирусы и мгновенно связывают со своими серными группами, далее везикулярный компонент уничтожает вирус. Это новая технология позволяет в течение короткого времени – 5-10 минут уничтожать патогенные выделения SARS-CoV-2, и самоочищаться одежде, что делает такие комбинезоны более эффективными по сравнению с используемыми в настоящее время.

Эта инновационная технология разработана в Швейцарии специально для производства активных антивирусных тканей.

Преимущества новых комбинезонов по сравнению с комбинезонами из полимеров, в частности из спанбонда:

– благодаря свойству воздухопроницаемости такие комбинезоны, при сохранении защитных свойств, обеспечивают длительную комфортную работу, обеспечивая отвод избыточного тепла.

– они обеспечивают экономию финансовых средств более чем в 5-7 раз за счет возможности многоразового использования, так как стоимость многоразового (допускающего не менее 15-кратного использования) комбинезона лишь в 2 раза превышает стоимость одноразового.

– производятся из отечественного сырья.