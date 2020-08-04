Тела умерших, у которых был COVID-19, планируют выдавать родным

Тела умерших граждан, у которых был коронавирус, планируется выдавать родственникам. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 30 июля сообщил директор Республиканского центра эндокринологии Анвар Алимов. По его словам, такая рекомендация была внесена в Специальную республиканскую комиссию по борьбе с коронавирусом в Узбекистане 29 июля.

«ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ред.) включила коронавирус во вторую группу особо опасных инфекций. В таких случаях трупы тоже имеют способность вызывать заболевание. По этой причине трупы омывали и завертывали в саван в патологоанатомических бюро. Вчера было большое собрание… Директор Республиканского патологоанатомического центра [Ражаббой Исраилов] провел большое изучение. Мы выяснили, что вирус в трупе теряет свою силу после двух часов. В результате мы внесли рекомендацию: после двух часов выдавать тело домой для проведения похорон. Сейчас тело везут для погребения напрямую из центра. Государственная комиссия рассмотрит это предложение, и это заболевание будет выведено из группы особо опасных инфекций», — заявил он.

Член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов отметил, что «в Китае, Южной Корее и Японии тела пациентов, умерших от коронавируса, до сих пор дезинфицируют, помещают в два герметических пакета, без выдачи тела родственникам отвозят напрямую в крематорий».

«У нас все подготовительные работы (к похоронам — ред.) проводились в бюро, затем один сотрудник СЭС вместе с родственниками отправлялся на кладбище, принимал участие в похоронах и возвращался обратно. Согласно протоколу собрания, вирус может существовать только в живых клетках — спустя два часа он полностью теряет способность заражать, либо она сильно уменьшается. С учетом этого тело будет выдаваться после двух-трех часов нахождения в бюро. Но все равно там же тело будут омывать, завертывать в саван, а потом выдавать родственникам. Поминальная молитва — жаноза должна быть совершена на кладбище. Мы снова рекомендуем, чтобы в этом процессе принимали участие только 5−10 близких родных», — сказал он.

Отметим, что согласно временным рекомендациям ВОЗ от 24 марта (PDF), тела людей, умерших от инфекционных заболеваний, как правило, не являются источниками инфекции, за исключением умерших от геморрагических лихорадок (Марбург, Эбола) и холеры. Источником инфекции могут быть только легкие пациентов с пандемическим гриппом в случае неправильного обращения с ними во время вскрытия. В остальных случаях передачи заболевания от трупов не происходит.

Ранее пользователи социальных сетей сообщали о больших очередях для получения тел умерших в моргах. Кроме того, отмечалось, что для получения тела родственникам приходится платить деньги.

Порядок погребения мусульман, умерших от осложнений COVID-19

Член Совета улемов Управления мусульман Узбекистана Мирзамаксуд Алимов 3 августа разъяснил порядок проведения похоронных мероприятий в условиях пандемии.

Он напомнил, что скопление людей на похоронах может способствовать распространению вируса, поэтому рекомендуется сократить число участников, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептик), а также временно отказаться от рукопожатий и объятий при встрече.

«Омовение тела должно проводиться в соответствии с правилами медицинской безопасности. Обмывающий тело должен быть в маске и перчатках, которые после использования сжигаются. Ведро и другие вещи должны быть продезинфицированы хлорсодержащими или другими средствами и высушены под солнцем в течение 5−6 часов», — отметил он.

С точки зрения медицинской безопасности запрещено раскрывать саван, в который завернуто тело.

«Тело не нужно повторно омывать. Поминальная молитва должна длиться максимум 5−7 минут без участия лиц, у которых имеются проблемы со здоровьем, пожилых и детей. Если медработники доставили тело на кладбище, поминальная молитва должна быть совершена там же», — сказал Мирзамаксуд Алимов.

Погребальный обряд разрешено проводить при участии близких людей, число которых не должно превышать 10−15 человек, поминки — только в семейном кругу.

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