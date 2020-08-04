В Узбекистане появятся единые критерии выплаты матпомощи нуждающимся

В Узбекистане для налаживания новой, прозрачной и справедливой системы работы с нуждающимися слоями населения внедряется Единый социальный реестр. Это предусмотрено постановлением президента от 4 августа 2020 года, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Общенационального движения "Юксалиш".

Система до конца 2020 года будет поэтапно внедрена во всех регионах. Через Единый социальный реестр социальная помощь будет выдаваться на основе единых критериев и документов.

Количество получателей социальных пособий:

– в настоящее время 600 тысяч;

– до конца 2020 года будет доведено до 1 млн 200 тысяч;

– в 2021 году будет доведено до 1 млн 500 тысяч.

Согласно документу, начиная с 1 января 2020 года будет упрощен порядок получения статуса малообеспеченной семьи.

Кроме того, нуждающимся семьям в удобном порядке будет оказываться 30 видов социальной помощи и услуг.

При этом процесс раздачи материальной помощи будет взят под контроль.

Теперь:

1. Списки семей, нуждающихся в материальной помощи, будут формироваться в разрезе махаллей.

2. Список будет утверждаться местными кенгашами народных депутатов.

3. Будет усилен махаллинский и общественный контроль за справедливым распределением средств.

4. В процесс целевой доставки социальной помощи будут привлечены пожилые и активисты.