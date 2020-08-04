Шавкат Мирзиёев поручил изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения

Поручение было дано на очередном видеоселекторном совещании, где анализируется работа по сдерживанию пандемии коронавируса. Президент отметил, что сегодня в ряде стран ведутся интенсивные исследования по поиску лекарства от коронавируса, фармацевтические компании Китая, Индии, Великобритании, России скоро начнут производство вакцины.

Напомним, в данный момент пять вакцин-кандидатов против COVID-19 в данный момент находятся на финальной стадии клинических испытаний согласно данным Всемирной организации здравоохранения. В пятерке лидеров — команды разработчиков из Великобритании, Китая, США и Германии.

На совещании было отмечено, что только за прошедшую неделю в Узбекистане выявлено более 5000 новых случаев заражения, а общее число инфицированных приблизилось к 27 тысячам. «Более того, растет заболеваемость пневмонией, протекающей с тяжелыми последствиями», — подчеркивается в сообщении.

За последние 20 дней количество коек для лечения COVID-19 увеличилось в 3,5 раза и достигло почти 65 тысяч. На места доставлено почти 800 машин скорой помощи. Завезены дополнительно 4000 дыхательных аппаратов (ИВЛ, портативные СИПАП-аппараты, кислородные концентраторы), их общее число достигло 6500.

«Необходимо продолжить и усилить системную работу по предотвращению распространения вируса среди населения и лечению больных», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Министерство здравоохранения, хокимы и руководители секторов должны быть всесторонне готовыми к лечению коронавируса и пневмонии и несут персональную ответственность за оказание каждому пациенту необходимой медицинской помощи, их госпитализацию исходя из течения болезни, а также лечение.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость активизации системы первичной медицинской помощи на местах. Например, в Ташкенте за счет организации работы в связке «семейная поликлиника — мобильные бригады — специализированные поликлиники — служба скорой помощи „103"» за неделю удалось увеличить долю выздоровевших с 45% до 58%.

В связи с этим вице-премьеру Бехзоду Мусаеву, который, как сообщалось ранее, сейчас исполняет обязанности министра здравоохранения, а также хокимиятам и руководителям секторов поручено завершить в течение недели развертывание в регионах системы лечения бессимптомных больных на дому при помощи и рекомендациях мобильных медицинских бригад, взяв за основу опыт города Ташкента.

Президент отметил важность обратного перенаправления небольших больниц на местах на свой профиль лечения других видов заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по приему и сортировке больных COVID-19.

Шавкат Мирзиёев отметил, что при каждом случае тяжелого течения заболевания целесообразно консультироваться по тактике лечения с отечественными и зарубежными специалистами посредством видеоконференцсвязи.