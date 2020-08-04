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  • 4 август 2020 19:57
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Критически проанализирована работа по сдерживанию пандемии

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева проходит очередное видеоселекторное совещание. На мероприятии анализируется осуществляемая в Узбекистане работа по сдерживанию пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Президента.

 

Критически проанализирована работа по сдерживанию пандемии

 

С сожалением отмечено, что распространение COVID-19 в мире в последнее время ускорилось, общее число заболевших достигло 19 миллионов, выросло и число смертей. О серьезности ситуации также говорит тот факт, что 31 июля Всемирная организация здравоохранения продлила еще на три месяца глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией.

 

За прошедшую неделю в Узбекистане выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения, а общее число инфицированных приблизилось к 27 тысячам. Более того, растет заболеваемость пневмонией, протекающей с тяжелыми последствиями.

 

С учетом этого в стране приняты дополнительные меры. В частности, за последние 20 дней количество коек для лечения COVID-19 увеличилось в 3,5 раза и достигло почти 65 тысяч.

На места доставлено почти 800 машин скорой помощи.

 

Критически проанализирована работа по сдерживанию пандемии

 

Завезены дополнительно 4 тысячи дыхательных аппаратов (ИВЛ, портативные СИПАП-аппараты, кислородные концентраторы), их общее число достигло 6,5 тысячи.

 

– Необходимо продолжить и усилить системную работу по предотвращению распространения вируса среди населения и лечению больных, – сказал глава государства.

 

Подчеркнуто, что Министерство здравоохранения, хокимы и руководители секторов должны быть всесторонне готовыми к лечению коронавируса и пневмонии, несут персональную ответственность за оказание каждому пациенту необходимой медицинской помощи, их госпитализацию исходя из течения болезни, а также лечение.

 

Отмечалась необходимость дальнейшей активизации системы первичной медицинской помощи на местах.

 

Например, в Ташкенте за счет организации слаженной работы в связке «семейная поликлиника – мобильные бригады – специализированные поликлиники – служба скорой помощи «103»» за неделю удалось увеличить долю выздоровевших с 45 до 58 процентов.

 

В связи с этим заместителю Премьер-министра Бехзоду Мусаеву, а также хокимиятам и руководителям секторов поручено завершить в течение недели развертывание в регионах системы лечения бессимптомных больных на дому при помощи и рекомендациях мобильных медицинских бригад, взяв за основу опыт города Ташкента.

 

Критически проанализирована работа по сдерживанию пандемии

 

Президент Шавкат Мирзиёев отметил важность обратного перенаправления небольших больниц на местах на свой профиль лечения других видов заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по приему и сортировке больных COVID-19.

 

– Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей должны всесторонне содействовать эффективной организации работы руководителей специализированных центров и высших учебных заведений, закрепленных из Ташкента, – сказал Президент.

 

Шавкат Мирзиёев отметил, что при каждом случае тяжелого течения заболевания целесообразно консультироваться по тактике лечения с отечественными и зарубежными специалистами посредством видеоконференцсвязи.

 

Как известно, сегодня в ряде стран ведутся интенсивные исследования по поиску лекарства от коронавируса. Сообщается, что фармацевтические компании Китая, Индии, Великобритании, России скоро начнут производство вакцины.

 

В данной связи заместителю Премьер-министра Бехзоду Мусаеву поручено в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения нашей страны, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами. 

 

Подчеркнута необходимость усиления участия института махалли в предупреждении заболевания, доставке граждан с подозрением на коронавирус в больницы, разъяснении требований карантина и осуществлении общественного контроля.

 

Ибо наш народ при возникновении различных вопросов в первую очередь обращается к махалле.

 

- Почти 40 тысяч человек работают в 9 150 махаллях по республике и получают заработную плату из бюджета, - сказал глава государства. - Мы увеличили их жалованье почти в 1,5 раза в этом году. Почему они должны оставаться в стороне в такой сложной ситуации? Каково состояние населения, кто и в каком доме болен, у кого какой уровень достатка, кто нуждается в помощи, а кому нужен врач - об этом на низовом уровне никто не знает так хорошо, как представители махалли. 

 

С этой целью хокимы и руководители секторов должны сплотить председателей махалли, инспекторов по профилактике и других работников, активистов махалли и представителей старшего поколения, закрепленных за махаллей медицинских работников, осуществлять руководство работой по установлению связи между лицами с подозрением на коронавирус и заболевшими с одной стороны, службой скорой медицинской помощи и врачами - с другой.

 

Представители местных органов самоуправления граждан также должны принимать активное участие в доставке продуктов питания нуждающимся семьям и лекарств для пациентов, которым рекомендовано лечение на дому.

 

- Вместе с тем они должны на постоянной основе осуществлять на территории своей махалли разъяснение и общественный контроль на предмет нецелесообразности выходить из дома без причины и собираться, необходимости ношения медицинской маски и соблюдения социальной дистанции, воздержания от проведения свадеб и других семейных мероприятий, - подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев.


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