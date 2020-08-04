Критически проанализирована работа по сдерживанию пандемии

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева проходит очередное видеоселекторное совещание. На мероприятии анализируется осуществляемая в Узбекистане работа по сдерживанию пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Президента.

С сожалением отмечено, что распространение COVID-19 в мире в последнее время ускорилось, общее число заболевших достигло 19 миллионов, выросло и число смертей. О серьезности ситуации также говорит тот факт, что 31 июля Всемирная организация здравоохранения продлила еще на три месяца глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией.

За прошедшую неделю в Узбекистане выявлено более 5 тысяч новых случаев заражения, а общее число инфицированных приблизилось к 27 тысячам. Более того, растет заболеваемость пневмонией, протекающей с тяжелыми последствиями.

С учетом этого в стране приняты дополнительные меры. В частности, за последние 20 дней количество коек для лечения COVID-19 увеличилось в 3,5 раза и достигло почти 65 тысяч.

На места доставлено почти 800 машин скорой помощи.

Завезены дополнительно 4 тысячи дыхательных аппаратов (ИВЛ, портативные СИПАП-аппараты, кислородные концентраторы), их общее число достигло 6,5 тысячи.

– Необходимо продолжить и усилить системную работу по предотвращению распространения вируса среди населения и лечению больных, – сказал глава государства.

Подчеркнуто, что Министерство здравоохранения, хокимы и руководители секторов должны быть всесторонне готовыми к лечению коронавируса и пневмонии, несут персональную ответственность за оказание каждому пациенту необходимой медицинской помощи, их госпитализацию исходя из течения болезни, а также лечение.

Отмечалась необходимость дальнейшей активизации системы первичной медицинской помощи на местах.

Например, в Ташкенте за счет организации слаженной работы в связке «семейная поликлиника – мобильные бригады – специализированные поликлиники – служба скорой помощи «103»» за неделю удалось увеличить долю выздоровевших с 45 до 58 процентов.

В связи с этим заместителю Премьер-министра Бехзоду Мусаеву, а также хокимиятам и руководителям секторов поручено завершить в течение недели развертывание в регионах системы лечения бессимптомных больных на дому при помощи и рекомендациях мобильных медицинских бригад, взяв за основу опыт города Ташкента.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил важность обратного перенаправления небольших больниц на местах на свой профиль лечения других видов заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по приему и сортировке больных COVID-19.

– Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей должны всесторонне содействовать эффективной организации работы руководителей специализированных центров и высших учебных заведений, закрепленных из Ташкента, – сказал Президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что при каждом случае тяжелого течения заболевания целесообразно консультироваться по тактике лечения с отечественными и зарубежными специалистами посредством видеоконференцсвязи.

Как известно, сегодня в ряде стран ведутся интенсивные исследования по поиску лекарства от коронавируса. Сообщается, что фармацевтические компании Китая, Индии, Великобритании, России скоро начнут производство вакцины.

В данной связи заместителю Премьер-министра Бехзоду Мусаеву поручено в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения нашей страны, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами.

Подчеркнута необходимость усиления участия института махалли в предупреждении заболевания, доставке граждан с подозрением на коронавирус в больницы, разъяснении требований карантина и осуществлении общественного контроля.

Ибо наш народ при возникновении различных вопросов в первую очередь обращается к махалле.

- Почти 40 тысяч человек работают в 9 150 махаллях по республике и получают заработную плату из бюджета, - сказал глава государства. - Мы увеличили их жалованье почти в 1,5 раза в этом году. Почему они должны оставаться в стороне в такой сложной ситуации? Каково состояние населения, кто и в каком доме болен, у кого какой уровень достатка, кто нуждается в помощи, а кому нужен врач - об этом на низовом уровне никто не знает так хорошо, как представители махалли.

С этой целью хокимы и руководители секторов должны сплотить председателей махалли, инспекторов по профилактике и других работников, активистов махалли и представителей старшего поколения, закрепленных за махаллей медицинских работников, осуществлять руководство работой по установлению связи между лицами с подозрением на коронавирус и заболевшими с одной стороны, службой скорой медицинской помощи и врачами - с другой.

Представители местных органов самоуправления граждан также должны принимать активное участие в доставке продуктов питания нуждающимся семьям и лекарств для пациентов, которым рекомендовано лечение на дому.

- Вместе с тем они должны на постоянной основе осуществлять на территории своей махалли разъяснение и общественный контроль на предмет нецелесообразности выходить из дома без причины и собираться, необходимости ношения медицинской маски и соблюдения социальной дистанции, воздержания от проведения свадеб и других семейных мероприятий, - подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев.