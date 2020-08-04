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  • 4 август 2020 16:44
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Абдусалом Абдурахманов рассказал, какие лекарства нельзя принимать при лечении легкой формы коронавируса на дому

Абдусалом Абдурахманов рассказал, какие лекарства нельзя принимать при лечении легкой формы коронавируса на дому

Врач Абдусалом Абдурахманов, заведующий отделом сердечно-сосудистой хирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, кандидат медицинских наук, рассказал, какие лекарства не следует принимать при лечении легкой формы коронавируса на дому. Он объяснил, как лечиться пациентам в подобных случаях, сообщает Podrobno.uz.

 

"Ситуация сейчас складывается таким образом, что большинство больных не имело возможности для госпитализации", - сказал Абдусалом Абдурахманов в программе Tez Yordam телеканала Milliy TV и Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

 

"В клиниках и стационарах не оказалось достаточно мест для них. Они вызывали "скорую", но бригады не могли забрать их в стационар. Здесь нечего скрывать, всем это известно. Мест тогда не было.

 

В таких случаях некоторые больные были вынуждены сами начать лечение. Они получали клексан, другие препараты, некоторым назначали капельницы. В результате еще более возросло количество больных с тяжелой формой заболевания", - сообщил Абдурахманов.

 

Он пояснил, что клексан, фраксипарин, эноксапарин – это препараты, которые необходимо принимать только под строгим и постоянным контролем врача. Пациент должен периодически сдавать коагулограммы, анализ на уровень С-реактивного белка, элементарный общий анализ крови. Все эти показатели должны быть под постоянным контролем, в особенности при тяжелой форме течения болезни.

 

Если у пациента легкая форма коронавирусной инфекции, ему не нужно никаких препаратов типа клексана, гепарина, капельниц или гормональных препаратов, заверил врач.

 

Симптомы, свидетельствующие о легкой форме Covid-19– это насморк, высушивание слизистых, зуд и першение в носоглотке и горле, легкое повышение температуры, общая слабость, напомнил Абдусалом Абдурахманов. В этих случаях можно принимать только витамины С, D, цинк, селен, магний, пить больше жидкости, полоскать горло и контролировать свое общее состояние.

 

В тяжелых состояниях, то есть при присоединении воспаления легких или пневмонии, возникает сильный кашель. Больной на протяжении 5-6 дней может чувствовать себя неплохо, а на 7-8 день у него внезапно повышается температура, возникают сильная слабость, одышка и затруднение дыхания.

 

Эти признаки свидетельствуют о переходе в достаточно тяжелую форму течения заболевания. В таких случаях обязательно вмешательство врача, часто требуется госпитализация пациента в стационар, предупредил Абдурахманов.


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