Абдусалом Абдурахманов рассказал, какие лекарства нельзя принимать при лечении легкой формы коронавируса на дому

Врач Абдусалом Абдурахманов, заведующий отделом сердечно-сосудистой хирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, кандидат медицинских наук, рассказал, какие лекарства не следует принимать при лечении легкой формы коронавируса на дому. Он объяснил, как лечиться пациентам в подобных случаях, сообщает Podrobno.uz

"Ситуация сейчас складывается таким образом, что большинство больных не имело возможности для госпитализации", - сказал Абдусалом Абдурахманов в программе Tez Yordam телеканала Milliy TV и Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

"В клиниках и стационарах не оказалось достаточно мест для них. Они вызывали "скорую", но бригады не могли забрать их в стационар. Здесь нечего скрывать, всем это известно. Мест тогда не было.

В таких случаях некоторые больные были вынуждены сами начать лечение. Они получали клексан, другие препараты, некоторым назначали капельницы. В результате еще более возросло количество больных с тяжелой формой заболевания", - сообщил Абдурахманов.

Он пояснил, что клексан, фраксипарин, эноксапарин – это препараты, которые необходимо принимать только под строгим и постоянным контролем врача. Пациент должен периодически сдавать коагулограммы, анализ на уровень С-реактивного белка, элементарный общий анализ крови. Все эти показатели должны быть под постоянным контролем, в особенности при тяжелой форме течения болезни.

Если у пациента легкая форма коронавирусной инфекции, ему не нужно никаких препаратов типа клексана, гепарина, капельниц или гормональных препаратов, заверил врач.

Симптомы, свидетельствующие о легкой форме Covid-19– это насморк, высушивание слизистых, зуд и першение в носоглотке и горле, легкое повышение температуры, общая слабость, напомнил Абдусалом Абдурахманов. В этих случаях можно принимать только витамины С, D, цинк, селен, магний, пить больше жидкости, полоскать горло и контролировать свое общее состояние.

В тяжелых состояниях, то есть при присоединении воспаления легких или пневмонии, возникает сильный кашель. Больной на протяжении 5-6 дней может чувствовать себя неплохо, а на 7-8 день у него внезапно повышается температура, возникают сильная слабость, одышка и затруднение дыхания.

Эти признаки свидетельствуют о переходе в достаточно тяжелую форму течения заболевания. В таких случаях обязательно вмешательство врача, часто требуется госпитализация пациента в стационар, предупредил Абдурахманов.