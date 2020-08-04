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  • 4 август 2020 15:13
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В Фергане ослабили карантин

С 3 августа в Ферганской области разрешена деятельность частных дошкольных образовательных учреждений, вещевых и животноводческих рынков, торговых комплексов по продаже стройматериалов и салонов красоты.

 

В Фергане ослабили карантин

 

Решение принято областным штабом по координации работ по борьбе с коронавирусом в целях поэтапного смягчения карантинных мер с учетом эпидемиологической обстановки в области.

 

Данные объекты возобновят деятельность при строгом соблюдении определенных условий, например, в частных дошкольных образовательных учреждениях занятия должны проводить в группах максимум из 15 человек. Все помещения должны постоянно дезинфицировать, а на всех входах и выходах должны быть пирометры, антисептики, дезинфекционные тоннели с дезинфекционными ковриками. 

 

Рынки и торговые комплексы стройматериалов также должны строго соблюдать все определенные требования. А в салонах красоты весь обслуживающий персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты – медицинских халатах, медицинской маске, цельнолицевых масках и перчатках, необходимо соблюдать социальную дистанцию по принципу "Один обслуживающий – один клиент". 


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