» » » В Узбекистане ощутили отголоски казахского землетрясения
﻿
  • 4 август 2020 8:37
  • 128

В Узбекистане ощутили отголоски казахского землетрясения

В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, которое произошло в Казахстане. Подземные толчки ощущались только в Ташкенте.

 

В Узбекистане ощутили отголоски казахского землетрясения

 

"4 августа в 02:59 произошло землетрясение в Казахстане. Его координаты – 41,7 градуса северной широты, 69,62 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=3,7, глубина – 10 км.

 

Расстояние от эпицентра до Ташкента – 59 км в северо-восточном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

 

Сила подземных толчков в столице достигла трех баллов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.


Похожие статьи:
﻿
Узбекистанцы ощутили землетрясение. Сила толчков составила от 2 до 3 баллов

Узбекистанцы ощутили землетрясение. Сила толчков составила от 2 до 3 баллов

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане жители ощутили землетрясение

В Узбекистане жители ощутили землетрясение

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистанцы ощутили землетрясение: эпицентр располагался в 187 километрах от Ташкента

Узбекистанцы ощутили землетрясение: эпицентр располагался в 187 километрах от Ташкента

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Афганистане

В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Афганистане

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Афганистане

В Узбекистане ощутили землетрясение с эпицентром в Афганистане

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика