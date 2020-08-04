В Узбекистане ощутили отголоски казахского землетрясения

В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, которое произошло в Казахстане. Подземные толчки ощущались только в Ташкенте.

"4 августа в 02:59 произошло землетрясение в Казахстане. Его координаты – 41,7 градуса северной широты, 69,62 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=3,7, глубина – 10 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента – 59 км в северо-восточном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сила подземных толчков в столице достигла трех баллов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.