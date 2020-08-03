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  • 3 август 2020 19:15
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В Турции стартовали съемки сериала «Жалолиддин Мангуберди»

В Турции стартовали съемки сериала «Жалолиддин Мангуберди»

В сотрудничестве с Национальным агентством «Узбеккино», по заказу Министерства культуры Республики Узбекистан в Турции начались съемки сериала о Джалолиддине Мангуберди.

 

Режиссером многосерийного фильма, который будет снят студией «Bozdag film», выступил Мехмет Буздаг. Автором сценария является Назар Эшонкул.

 

В настоящее время на территории провинции Аксарай создан масштабный исторический павильон. Роль Джалолиддина Мангуберди исполнит турецкий актер Эмре Кивилджим. В сериале будут задействованы актеры из Узбекистана Тохир Саидов, Джавохир Зокиров, Акбарходжа Расулов, Райхон Уласенова, Саида Раметова, Рано Шодиева, Феруза Норматова, Юлдуз Ражабова. Первый сезон сериала будет состоять из 13 частей.


В Турции стартовали съемки сериала «Жалолиддин Мангуберди»


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