В Турции стартовали съемки сериала «Жалолиддин Мангуберди»

В сотрудничестве с Национальным агентством «Узбеккино», по заказу Министерства культуры Республики Узбекистан в Турции начались съемки сериала о Джалолиддине Мангуберди.

Режиссером многосерийного фильма, который будет снят студией «Bozdag film», выступил Мехмет Буздаг. Автором сценария является Назар Эшонкул.

В настоящее время на территории провинции Аксарай создан масштабный исторический павильон. Роль Джалолиддина Мангуберди исполнит турецкий актер Эмре Кивилджим. В сериале будут задействованы актеры из Узбекистана Тохир Саидов, Джавохир Зокиров, Акбарходжа Расулов, Райхон Уласенова, Саида Раметова, Рано Шодиева, Феруза Норматова, Юлдуз Ражабова. Первый сезон сериала будет состоять из 13 частей.



