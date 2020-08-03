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  • 3 август 2020 10:58
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Узбекистанцы смогут улететь из Стамбула на родину 4 августа — подробности

Ранее Республиканская спецкомиссия разработала двухнедельный график возвращения граждан республики из восьми государств.

Узбекистанцы смогут улететь из Стамбула на родину 4 августа — подробности

 

Чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент запланирован на 4 августа, сообщили в UzAirways.

 

По данным пресс-службы, самолет вылетит из столицы Узбекистана в Стамбул во вторник в 9.40 и прибудет туда в 13.00. В Ташкент воздушное судно вылетит в 14.30 и прибудет туда в 21.00.

 

Авиабилеты по направлению Ташкент — Стамбул можно купить в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales 3 августа c 09.30 в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:

для иностранцев — только паспорт;

для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета.

 

Чтобы приобрести авиабилет по направлению Стамбул — Ташкент, нужно обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

 

"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.

 

Ранее Минтранс Узбекистана опубликовал график вывозных рейсов, посредством которых граждане республики смогут вернуться на родину в период до 16 августа. Всего в списке 24 чартера.


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