Узбекистанцы смогут улететь из Стамбула на родину 4 августа — подробности

Ранее Республиканская спецкомиссия разработала двухнедельный график возвращения граждан республики из восьми государств.



Чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент запланирован на 4 августа, сообщили в UzAirways.

По данным пресс-службы, самолет вылетит из столицы Узбекистана в Стамбул во вторник в 9.40 и прибудет туда в 13.00. В Ташкент воздушное судно вылетит в 14.30 и прибудет туда в 21.00.

Авиабилеты по направлению Ташкент — Стамбул можно купить в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales 3 августа c 09.30 в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:

для иностранцев — только паспорт;

для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета.

Чтобы приобрести авиабилет по направлению Стамбул — Ташкент, нужно обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.

Ранее Минтранс Узбекистана опубликовал график вывозных рейсов, посредством которых граждане республики смогут вернуться на родину в период до 16 августа. Всего в списке 24 чартера.