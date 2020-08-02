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  • 2 август 2020 10:40
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Турция передала Узбекистану гуманитарную помощь весом 12,5 тонны

В состав груза, прибывшего в Ташкент, вошли защитные медицинские средства и лекарства для лечения коронавируса.

 

Турция передала Узбекистану гуманитарную помощь весом 12,5 тонны

 

Турция направила в Узбекистан очередную партию гуманитарной помощи. Груз весом почти 12,5 тонны прибыл в Ташкент в первый день празднования Курбан хайита.


В его состав вошли индивидуальные средства защиты (50 тысяч масок N-95, 200 тысяч медицинских масок, 5 тысяч масок, полностью прикрывающих лица, и 40 тысяч комбинезонов). 

 

Кроме того, турецкая сторона направила в республики необходимые лекарства, которые используются при лечении коронавирусной инфекции.

 

Турция передала Узбекистану гуманитарную помощь весом 12,5 тонны

 

Гуманитарный груз приняли представители Минздрава Узбекистана. В ведомстве выразили "глубокую благодарность всему турецкому народу, готовому всегда оказать помощь несмотря на сложное для всех время".

 

Это — не первая партия гумпомощи, которая пришла из Турции. Ранее страна направляла в Узбекистан 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) местного производства.

 

Кроме того, турецкая сторона помогла республике средствами индивидуальной защиты, отправив в середине июня груз, в состав которого вошли защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки и бахилы.


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