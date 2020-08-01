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  • 1 август 2020 18:01
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Президент: Муса Ерниязов был героическим руководителем героического народа

В городе Нукусе состоялась траурная церемония в память о Герое Узбекистана Мусе Ерниязове, сообщает пресс-служба Президента.

 

Президент: Муса Ерниязов был героическим руководителем героического народа

 

 

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии и выразил глубокие соболезнования семье покойного и нашему народу.

 

Глава государства отметил, что Муса Ерниязов за свою почти полувековую деятельность завоевал уважение людей как незаурядный лидер и личность, самоотверженно трудившийся во имя повышения экономического потенциала Каракалпакстана, благоустройства городов и аулов, улучшения жизни населения.

 

Президент: Муса Ерниязов был героическим руководителем героического народа

 

 

- Жить и работать в Каракалпакстане, где произошла Аральская катастрофа, - настоящий подвиг. Героическим руководителем такого героического народа и был Муса Ерниязов. Об этом свидетельствует и его деятельность на очень ответственной и почетной должности Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан на протяжении 18 лет, - заявил глава нашего государства.

 

Отмечалось, что в бытность заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Муса Ерниязов внес значительный вклад в разработку и реализацию важных для развития всех регионов нашей страны законов.

 

- По милости Всевышнего Аллаха Муса-ога покинул этот мир в светлые дни празднования Курбан хайита, в пятницу. Этот дорогой для всех нас человек оставил доброе имя, хорошее наследие и воспоминания о себе. Мудрецы говорят: «умереть ради народа - это не смерть, а новое рождение». Имя Мусы Ерниязова, светлая память о нем будут навсегда вписаны в историю, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

 

Президент: Муса Ерниязов был героическим руководителем героического народа

 

 

Выступившие на церемонии Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан Кахраман Сариев, заместитель министра по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Шарап Уснатдинов, главный редактор газеты «Коракалпок адабиёти», член Сената Олий Мажлиса Гулистан Аннаклычева, хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, руководитель Каракалпакстанского отдела Агентства по делам молодежи Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Абатбай Данияров с теплотой вспомнили многогранную деятельность Мусы Ерниязова во благо народа и его добрые дела.

 

Члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители Администрации Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса, члены Совета Министров Республики Каракалпакстан и представители широкой общественности почтили память покойного, возложили цветы к его портрету.

 

Были прочитаны суры из Корана.

 

Память о Герое Узбекистана, видном государственном и общественном деятеле, искреннем и самоотверженном человеке Мусе Тажетдиновиче Ерниязове навсегда сохранится в сердце нашего народа.


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