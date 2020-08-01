Нуждающиеся семьи, не получившие помощь, должны обратиться к председателю махалли или в штаб при хокимияте

Нуждающимся семьям, не получившим материальную помощь по каким-либо причинам, необходимо обратиться к председателю махалли, руководителю сектора, а при отсутствии удовлетворительного ответа – в штаб при хокимияте, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные официального Телеграм-канала о коронавирусе.

В настоящее время семьям, нуждающимся в поддержке, выдается единовременная материальная помощь в размере 200 миллиардов сумов по случаю праздника Курбан Хайит. Помощь распределяется среди 150 тысяч семей в форме наличных денег.

Если выделенных средств не хватит некоторым семьям, внесённым в список нуждающихся семей, или семья нуждается в материальной помощи, но в список её не внесли, то предусмотрено дополнительное выделение средств.

Следует отметить, что изначально региональным отделениям фонда "Саховат ва кумак" предусматривалось выделение 150 миллиардов сумов, но, согласно указу президента, выделили 200 миллиардов сумов. При этом 50 миллиардов сумов из них выделено в качества решения спорных ситуаций.

Кроме этого, согласно указу Президента, 380 миллиардов сумов направляется для поддержки слоёв населения, оставшихся без дохода в период карантина. До 15 августа помощь получат свыше 400 тысяч семей, членами которых являются более 1,7 миллиона человек, включенных в списки "темир дафтар".

При этом на каждого нуждающегося приходится по 220 тысяч сумов. Если семья состоит из 4-5 человек, то размер помощи будет составлять 1,1 миллиона сумов.

Размер материальной помощи рассчитан на покупку 14 видов продовольственных товаров на 1 месяц.

Следующим этапом поддержки социально уязвимых слоев населения станет их трудоустройство. Только после этого они будут выведены из списков "темир дафтар".

