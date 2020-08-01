Лето вступило в финальную фазу – наступил август

Главный синоптик Узгидромета Ирина Зайцева рассказала, каким будет август в Узбекистане.

Конец июля - начало августа принесет долгожданную прохладу: дневная температура воздуха понизится до 30-33°.

Завтра влажная и прохладная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям кратковременный дождь возможен лишь в ночные и утренние часы, а по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям кратковременный дождь и гроза возможны в вечерние часы. По Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям сохранится погода без осадков.

1 августа кратковременные дожди и грозы местами возможны лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины, по остальной территории республики ожидается погода без осадков. Дневная температура воздуха останется в пределах 30-33°.

2 августа по большей части территории республики вновь ожидается сухая и малооблачная погода, только в отдельных предгорных и горных районах местами возможен кратковременный дождь, гроза.

На следующей неделе по всей территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться, вновь установится умеренно жаркая погода с температурой 36-39°.

В дальнейшем август ожидается близким к среднемноголетним значениям. Кратковременные дожди возможны лишь в отдельных, преимущественно предгорных и горных районах. Преобладающая температура ожидается в пределах ночью 17-22°, днем 32-37°, в отдельные дни до 40°. В последней декаде месяца возможно понижение дневной температуры до 28-33°.

Напомним, что август в Узбекистане — самый сухой месяц в году. Среднее число дней с осадками в августе 1-2 дня, в Ферганской долине и в горах 3-6 дней. Среднее месячное количество осадков в августе по большей части территории 1-2 мм, местами до 3-4 мм, в предгорьях и в горах 10-20 мм.