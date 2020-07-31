В Узбекистане не будут повышать тарифы на электроэнергию – официально

Компания "Тепловые электрические станции" опровергла информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о повышении тарифов на электроэнергию, сообщает Podrobno.uz

"В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях неправильно трактуются сообщения о повышении тарифов на электроэнергию с 14 августа текущего года", – сообщили в компании.

В соответствии с постановлением заседания межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров от 29 июля 2020 года с 14 августа 2020 года намечено введение новых тарифов между предприятиями электроэнергетической отрасли по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии.

"Внедрение этих тарифов затрагивает финансово-экономические отношения между отраслевыми предприятиями, что в конечном итоге не влияет на тарифы на поставку электроэнергии потребителям, то есть не приводит к росту цен", – сообщили в АО "Тепловые электрические станции".