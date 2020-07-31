Хоким Навоийской области также лечится в Ташкенте

Хоким Навоийской области Кабул Турсунов с 27 июля находится на лечении в Ташкенте, подтвердилаутром 31 июля пресс-служба хокимията области. Информация об этом ранее появилась в социальных сетях.

В сообщении не уточняется заболевание, однако отмечается, что «в течение прошедших четырех дней Кабул Турсунов получает курсы лечения у квалифицированных медицинских специалистов, разработанные согласно рекомендациям Министерства здравоохранения».

После полного выздоровления хоким области в ближайшие дни продолжит свою работу, говорится в сообщении.

Издание Daryo со ссылкой на пресс-службу хокимиятасообщило, что у Кабула Турсунова был выявлен коронавирус.

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