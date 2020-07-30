Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан Хайитом

«Этот прекрасный праздник, испокон веков занимающий особое место в нашей духовной жизни, является символом доброты, взаимопонимания и толерантности. В эти благословенные дни желаю вам, всему народу Узбекистана здоровья, счастья, мира и благополучия. В нынешних условиях, когда нас, как и все другие страны мира, не обошло стороной тяжелое испытание – пандемия коронавируса, мы еще глубже осознаем огромную роль и значение Курбан хайита в жизни нашего общества», –сказал он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сегодня совершение добрых дел, взаимопомощь, милосердие и щедрость, сохранение мира и спокойствия приобретают особую актуальность.

«Несмотря на принятые нашим государством и обществом необходимые меры, к сожалению, имеются случаи смерти от коронавирусной инфекции. Выражаю самые искренние соболезнования и глубокое сочувствие родным и близким наших соотечественников, жизни которых унесла эта коварная болезнь. Все мы хорошо понимаем, что из-за пандемии нам пришлось ввести некоторые ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных церемоний, связанных также и с Курбан хайитом. В священном Коране неоднократно говорится о том, что лишь тот удостоится наивысшей благодати, кто украшает жизнь добрыми делами. Сегодня, в дни испытаний, следование таким вечным истинам способствует укреплению в нашем обществе атмосферы гуманизма и согласия, дружбы и сплоченности», – отметил президент.

По его словам, организованное в стране общенародное движение «Доброта и поддержка» сегодня стало мощной силой.

«Как логическое продолжение всей этой нашей работы и для дальнейшего усиления поддержки со стороны государства малообеспеченных слоев населения и семей, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в помощи, а также экономики сегодня я подписал указ, в соответствии с которым на эти цели из республиканского бюджета в дополнение к ранее выделенным 10 триллионам сумов будет направлено еще около 2,5 триллиона сумов. Наряду с этим для поощрения представителей религиозно-духовной сферы, широко пропагандирующих идеи мира, дружбы, милосердия и согласия, а также чтобы поднять на новый уровень благотворительную работу на местах и повысить эффективность масштабных мероприятий, проводимых на основе принципа "просвещение против невежества”, благотворительному общественному фонду "Вакф” при Управлении мусульман Узбекистана будут выделены средства в размере 150 миллиардов сумов», – сказал Шавкат Мирзиёев.

ИСТОЧНИК