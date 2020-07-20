В столичных аптеках процветает торговля "Эргофероном" и "Арбидолом" по завышенным ценам

Кроме того, контрабандные лекарства продаются с рук, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Рейды по аптекам проводят сотрудники Ташкентского городского управления экономических преступлений при прокуратуре. Выявлен целый ряд случаев незаконной торговли "Эргофероном" и "Арбидолом", сообщили в пресс-службе "Дори-Дармон".

В Яккасарайском районе задержан гражданин, пытавшийся продать 200 упаковок "Арбидола" иностранного производства по 35 тысяч за упаковку на общую сумму 600 долларов и 880 тысяч сумов.

В Алмазарском районе двое предпринимателей были задержаны в момент продажи 200 упаковок "Арбидола", произведенных за границей. При этом таблетки были расфасованы вручную. Лекарство продавалось по 32 доллара за упаковку на общую сумму 2 000 долларов и 44 миллиона 750 тысяч сумов.

В Яшнабадском районе гражданин незаконно торговал "Арбидолом" за 550 тысяч сумов.

В Чиланзарском районе сотрудница аптеки, не оформленная официально, собиралась продать 56 упаковок "Эргоферона" на сумму 5 миллионов 320 тысяч сумов. У нее были конфискованы еще 1 120 упаковок препарата.

Задержанные понесут ответственность согласно законодательству, заверили в ведомстве.