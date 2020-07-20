» » » В столичных аптеках процветает торговля "Эргофероном" и "Арбидолом" по завышенным ценам
﻿
  • 20 июль 2020 12:23
  • 34

В столичных аптеках процветает торговля "Эргофероном" и "Арбидолом" по завышенным ценам

Кроме того, контрабандные лекарства продаются с рук, сообщает корреспондент Podrobno.uz. 

Рейды по аптекам проводят сотрудники Ташкентского городского управления экономических преступлений при прокуратуре. Выявлен целый ряд случаев незаконной торговли "Эргофероном" и "Арбидолом", сообщили в пресс-службе "Дори-Дармон". 

 

В столичных аптеках процветает торговля "Эргофероном" и "Арбидолом" по завышенным ценам

 

В Яккасарайском районе задержан гражданин, пытавшийся продать 200 упаковок "Арбидола" иностранного производства по 35 тысяч за упаковку на общую сумму 600 долларов и 880 тысяч сумов. 

 

В Алмазарском районе двое предпринимателей были задержаны в момент продажи 200 упаковок "Арбидола", произведенных за границей. При этом таблетки были расфасованы вручную. Лекарство продавалось по 32 доллара за упаковку на общую сумму 2 000 долларов и 44 миллиона 750 тысяч сумов. 

 

В Яшнабадском районе гражданин незаконно торговал "Арбидолом" за 550 тысяч сумов. 

В Чиланзарском районе сотрудница аптеки, не оформленная официально, собиралась продать 56 упаковок "Эргоферона" на сумму 5 миллионов 320 тысяч сумов. У нее были конфискованы еще 1 120 упаковок препарата. 

 

Задержанные понесут ответственность согласно законодательству, заверили в ведомстве.


Похожие статьи:
﻿
Две женщины пытались продать младенца за $18 тысяч

Две женщины пытались продать младенца за $18 тысяч

Новости Узбекистана
﻿
СГБ конфисковала в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов. Их пытался продать гражданин Кыргызстана

СГБ конфисковала в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов. Их пытался продать гражданин Кыргызстана

Новости Узбекистана
﻿
42 нарушителя границы задержаны за месяц

42 нарушителя границы задержаны за месяц

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Женщина пыталась продать младенца за 3 млн сумов

Женщина пыталась продать младенца за 3 млн сумов

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
В Узбекистане сдан в эксплуатацию новый цементный завод

В Узбекистане сдан в эксплуатацию новый цементный завод

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика