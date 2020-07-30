Впервые в истории республики выпускнику бакалавриата ТИИИМСХ выдан цифровой диплом

С учетом условий пандемии в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства проведено онлайн-мероприятие «Выпускник – 2020».

За мероприятием наблюдали родители выпускников. «Выпускник – 2020» проводился через платформу ZOOM под модераторством проректора по молодежной работе Р.Чориева, который, открыв мероприятие, предоставил слово для поздравления выпускников ректору института. Ректор, профессор Умурзаков Уктам Пардаевич искренне поздравил всех выпускников, вступающих во взрослую жизнь. С большой радостью встречены налаживание выдачи дипломов с QR-кодом новой формы и вручение впервые в истории республики выпускнику института цифрового диплома В № 00000001.

От имени работодателей выпускников также поздравили председатель Госкомземгеодезкадастра Халилилло Турахужаев, заместитель министра высшего и среднего специального образования Узокбой Бегимкулов, заместитель министра водного хозяйства Вохиджон Ахмаджонов, председатель правления акционерного общества «Узсувкурилиш» Рустам Умаров, которые подчеркнули, что актуальность ставшей на сегодняшний день мировой водной проблемы возлагает большую ответственность на работников сферы.

Директор акционерного общества «Гидропроект» Алибек Ахмедов, генеральный директор Государственного научно-проектного института «Уздаверлойиха» Рухиддин Тураев говорили об ответственности и обязанностях выпускников и искренне поздравили последних. На мероприятии член Союза писателей Узбекистана, заслуженный деятель культуры Узбекистана, талантливый поэт Бобур Бобомурод зачитал стихи, посвященные выпускникам, что придало праздничное настроение участникам мероприятия.

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