В трех областях Узбекистана объявлена селевая опасность

Во время схода селевых потоков узбекистанцев просят соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.



"18-19 июля в связи с ожидаемыми локальными дождями по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно", говорится в сообщении.

В Узгидромете предупредили об угрозе схода селей в трех регионах Узбекистана.Следует отметить, Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.