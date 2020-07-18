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  • 18 июль 2020 16:02
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В трех областях Узбекистана объявлена селевая опасность

Во время схода селевых потоков узбекистанцев просят соблюдать меры предосторожности и быть внимательными.

 

 

В трех областях Узбекистана объявлена селевая опасность

 

В Узгидромете предупредили об угрозе схода селей в трех регионах Узбекистана.

"18-19 июля в связи с ожидаемыми локальными дождями по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно", говорится в сообщении.


Следует отметить, Центр гидрометеорологической службы при МЧС Узбекистана провел обследование территорий республики, где могут наблюдаться опасные гидрометеорологические и геологические явления.

 

 

Согласно полученным данным, селеопасными зонами признаны практически все горные и предгорные районы. В частности, Наманганская и Ферганская области, за ними следуют Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.

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Общество / Новости Узбекистана
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