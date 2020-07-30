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  • 17 июль 2020 11:04
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Граффити с главным героем фильма «Шум бола» появилось в столице

В Ташкенте появилось граффити с главным героем фильма «Шум бола». Конечно же, данная работа посвящена памяти великого узбекского актера Абдураима Абдувахобова, который и исполнил главную роль в фильме.

 

Граффити с главным героем фильма «Шум бола» появилось в столице

 

Известный в Ташкенте стрит-арт художник Абдурахмон, он же, inkuzart, опубликовал в своём Instagram очередную работу, где изобразил героя легендарного узбекского фильма «Шум бола», которого в детстве сыграл Абдураим Абдувахобов, пишет Anons.uz.

 

К сожалению, актёр ушёл из жизни 14 июля этого года в возрасте 57 лет.

 

Известен он был своими ролями в таких фильмах, как «Озорник» («Шум бола»), «Стрелять сгоряча не стоит», «Я это я», «Подарю тебе город», «Ясные ключи», «Дуэль под чинарой», «В стремнине бешеной реки», «Шайтанат — царство бесов», «Хочу видеть», «Назира» и др.

 

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