Граффити с главным героем фильма «Шум бола» появилось в столице

В Ташкенте появилось граффити с главным героем фильма «Шум бола». Конечно же, данная работа посвящена памяти великого узбекского актера Абдураима Абдувахобова, который и исполнил главную роль в фильме.

Известный в Ташкенте стрит-арт художник Абдурахмон, он же, inkuzart, опубликовал в своём Instagram очередную работу, где изобразил героя легендарного узбекского фильма «Шум бола», которого в детстве сыграл Абдураим Абдувахобов, пишет Anons.uz.

К сожалению, актёр ушёл из жизни 14 июля этого года в возрасте 57 лет.

Известен он был своими ролями в таких фильмах, как «Озорник» («Шум бола»), «Стрелять сгоряча не стоит», «Я это я», «Подарю тебе город», «Ясные ключи», «Дуэль под чинарой», «В стремнине бешеной реки», «Шайтанат — царство бесов», «Хочу видеть», «Назира» и др.